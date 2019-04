Nadler se zaveda, da bo to težko, zato je napovedal verjetnost izdaje kongresnih nalogov. Mueller je od pomladi 2017 preiskoval rusko vpletanje v volitve na strani Donalda Trumpa in poročilo predal pravosodnemu ministru Williamu Barru, ki pa ne namerava objaviti celotnega poročila, še posebej, če je v njem kaj obremenilnega za Trumpa in njegovo kampanjo.

Trenutno naj bi potekal proces pregleda poročila in cenzuriranje občutljivih podatkov, menda glede preiskovalnih postopkov in zaščite prič. Barr je kongresu poslal povzetek 400 strani dolgega poročila, na podlagi katerega je Trump z zavezniki razglasil zmago, torej popolno nedolžnost glede vsega, čeprav pa ruskega vpletanja ni mogel zanikati.

Barr je v povzetku objavil nerodno podrobnost za Trumpa, ko je zapisal, da Muellerjevo poročilo sicer ni obtožilno za predsednika glede oviranja pravosodja, vendar pa da ga tudi ni opralo krivde.