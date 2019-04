Terbovšek je od slovenske trojke nastopil prvi, vidno uvrstitev je zapravil že ob prvi diagonali, ko je ob doskoku lovil ravnotežje in padel na zadnjico, zatem je naredil še prestop. Sodniki so mu dali oceno 12,800 in je končal pri repu nastopajočih na 82. mestu.

»Pojma nimam, kaj je šlo narobe, če sem iskren. Precenil sem višino, se odprl in je bilo, kar je bilo. Šel sem na nož in se porezal. Naprej sem vajo oddelal zelo dobro, tako kot znam. Nisem veliko pričakoval, ampak sem vseeno razočaran,« je svoj drugi nastop v karieri na EP pokomentiral Terbovšek.

Za njim je nastopil Klavora, ki se je pokazal v lepši luči kot Terbovšek, vseeno pa se mu je v sestavo prikradlo nekaj drobnih napak, kar so opazili tudi sodniki in mi prisodili oceno 13,700 in tudi on je končal daleč od finala, bil je 32.

»Dobro sem se počutil, vse je bilo super. Vaja je bila spackana, z veliko napak. Skušal sem se približati perfekcionizmu, le tako bi uspel, visoke ocene so namreč padale cel dan. Nekaj se je treba iz tega naučiti. Škoda vsake priložnosti. Gremo naprej,« je z grenkim tonom dejal Klavora, ki je bil v zadnjih letih večkrat blizu finala, zato si ga je letos razumljivo zelo želel.

»Treme ni bilo. Na ogrevanju sem se zelo dobro počutil. Seveda si želiš finala, škoda je, da na EP ne sestavim dobre sestave. Večinoma mi to uspe na svetovnih pokalih. Mogoče je kriv pritisk, ki ga vršim sam nase. Konec koncev, ni bilo tako slabo, da bi rekel, da sem zelo razočaran. To je šport, enkrat gre, enkrat ne. Škoda, da mi na EP ne uspe, ko sem bil tolikokrat blizu,« je zaključil Klavora.

Breme moškega dela reprezentance je po nastopu Klavore in Terbovška padlo na ramena Bertonclja, ki pa pritiska prav tako ni zdržal. Tik pred seskokom se je evropskemu podprvaku iz Glasgowa 2018 "ustavilo", stopil je na konja in sanj o finalnem nastopu je bilo konec tudi zanj. Končal je z oceno 12,566 in prav tako daleč od najboljših. Že ko je seskočil, je bil 30.

»Zmanjkalo je kondicije. Če bi bil pravi ... Na EP vedno pokažem najboljše. Tudi tokrat bi bila vaja dovolj za finale, ampak enostavno zaradi zadnjega obdobja težav, izčrpanosti ni bilo pravih možnosti, da bi prišel čez vajo. Zmanjkal je kanček fizične pripravljenosti. Sem razočaran, ampak ne preveč glede na celoten položaj,« je pojasnil Bertoncelj, ki je imel v mislih zimsko poškodbo komolca, zatem pa še bolezen, ki se mu je vlekla več tednov.

»Ni šlo za nobeno tehnično napako, enostavno sem bil preslabo pripravljen, s premalo moči. Med vajo sem se odločil, da grem težjo sestavo. Drug element ni bil idealen, začutil sem, da bo premalo. Dodal sem element, vedel pa sem, da je tveganje s tem večje,« je še dodal lanski evropski podprvak na konju.

Najboljši v kvalifikacijah na parterju je bil Izraelec Artem Dolgopjat z oceno 15,366, drugouvrščenega Rusa Arturja Dalalojana je premagal za kar tri desetinke. Na konju je med kvalifikanti najbolje telovadil Britanec Max Whitlock z oceno 15,033.

V četrtek zvečer bodo v Netto Areni nastopile slovenske telovadke Teja Belak (preskok), Tjaša Kysselef (mnogoboj) in Adela Šajn (gred, parter).

V petek sledijo finalni mnogobojski boji za telovadce in telovadke, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih.