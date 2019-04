Tri kolajne je imel na mizi telovadec Sašo Bertoncelj, preden se je odpravil na evropsko prvenstvo v gimnastiki, ki bo od 10. do 14. aprila v Ščečinu. Pogled na osvojene kolajne Škofjeločana s prvenstev stare celine razkriva, da jih je osvajal vsake štiri leta. V letih 2010 v Birminghamu in 2014 v Sofiji je bil na konju z ročaju tretji, lani pa je bil v Glasgowu na svojem paradnem orodju drugi. Pri 34 letih nima več veliko časa, da bi kolajne na največjih prvenstvih osvajal na štiri leta.

Bertonclju bosta v moški konkurenci delala družbo Rok Klavora in Luka Terbovšek, oba na parterju. »Vesel bi bil, če bi ponovil sestavo iz Bakuja. Želim si uvrstitve v finale,« je odločen Rok Klavora , ki je bil na zadnjem svetovnem pokalu v Azerbajdžanu deseti. »Tokrat rezultatskih ciljev ne bi napovedoval. Imeli smo precej težav, tako da smo se ves čas pripravljali po prilagojenem programu,« je dejal moški trener Sebastijan Piletič .

Bertoncelj je imel letos precej težav z zdravjem in bolečinami v komolcu, zato je izpustil tekmi v Dohi in Bakuju. »Najbolj vesel sem, ker sem zdrav. Pred Bakujem sem bil zdravstveno povsem sesut. V zadnjem času dobro treniram. Problem je, ker sem izpustil precej treninga,« pravi Sašo Bertoncelj . »Sestavo, s katero sem lani na evropskem prvenstvu osvojil srebrno kolajno, sem na treningih stežka že izvedel. Ne gre pa tekoče. Tokrat lahko stavim na izkušnje in ugoden razplet, da bi se lahko nekako uvrstil v finale. Če v to ne bi verjel, se ne bi usedel v avto in se odpravil na dvanajsturno potovanje,« opisuje Bertoncelj. Medtem ko bodo telovadci v Ščečin odpotovali jutri z avtom, bodo telovadke na dolgo pot poletele z letalom.

Slovenske telovadke v zrelih športnih letih

Trojica slovenskih telovadk sodi med izkušenejše v evropski konkurenci. Adela Šajn bo ta mesec dopolnila 29 let, Teja Belak bo aprila stara 25 let, kolikor jih je že dopolnila Tjaša Kysselef, ki se veseli nove službe na ministrstvu za notranje zadeve. Vse tri telovadke imajo veliko izkušenj, Adela Šajn in Teja Belak tudi olimpijskih. Rezultatsko najuspešnejša med njimi je Teja Belak, večkratna finalistka preskoka na evropskih prvenstvih.

»V zadnjih desetih dneh sem opravila toliko dobrih skokov, kot sem jih pred tem v enem mesecu. Z rezultatom se ne obremenjujem,« pravi Teja Belak, ki ji zaradi poškodbe v zadnjem obdobju ni šlo po načrtih. Kar trikrat je bila na evropskih prvenstvih deveta Tjaša Kysselef, a kot prva rezerva na preskoku nikoli ni dočakala nastopa v finalu. »Nočem se obremenjevati s finalom, čeprav bi si ga že zaslužila. A mi ga ne bo nihče podaril. Svoja skoka bom morala izvesti brez napak in morda mi bo končno uspelo,« napoveduje Tjaša Kysselef, ki bo edina tekmovala v mnogoboju, saj si želi uvrstitve na evropske igre.

V zadnjem obdobju je med telovadkami najbolje pripravljena Adela Šajn. Zanimivo je, da olimpijka iz Pekinga trenira v Trstu, kamor se vozi iz začasnega bivališča v Ankaranu. »Izkušnje so me naučile, da na prizorišču ni dobro preveč gledati ocen drugih telovadk. Treba se je osredotočiti na svoje delo. V Dohi sem s četrtim mestom dokazala, da sem dobro pripravljena. Upam, da bom podobno sestavo izvedla tudi v Ščečinu,« si želi Adela Šajn. »Adela je na zadnji tekmi svetovnega pokala pokazala, da je izjemno pripravljena in lahko optimistično pričakuje prvenstvo. Čeprav je imela težave, največ pričakujemo od Teje. Tjaša je naša najbolj stabilna tekmovalka, ki se lahko uvrsti tudi v finale,« pravi trener ženske reprezentance Andrej Mavrič.