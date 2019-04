Po včerajšnjem zelo zgodnjem odhodu iz pripravljalne baze v Zrečah (že ob peti uri) proti Zagrebu, letalskem poletu do Amsterdama in avtobusnem potovanju do njegovega predmestja Almere so slovenski rokometaši popoldne opravili prvi trening v sodobni dvorani Topsportcentrum, kjer bo danes tudi tekma. Po dveh krogih v kvalifikacijah za EP 2020, ki ga bodo prvič gostile kar tri države (Švedska, Avstrija, Norveška), ima Slovenija že dve zmagi (Latvija, 27:21; Estonija, 31:20), Nizozemska pa po eno zmago (Estonija, 35:25) in poraz (Latvija, 29:25).

Nizozemci samo enkrat na velikem tekmovanju

Nizozemska še nikoli ni nastopila na evropskem prvenstvu ali olimpijskih igrah, od njenega edinega nastopa na velikih tekmovanjih (svetovno prvenstvo v takratni Zahodni Nemčiji) pa je minilo že 58 let. Selektor Veselin Vujović se zelo dobro zaveda, da je Slovenija danes in v nedeljo v vlogi absolutnega favorita: »Glede na kakovost, igralski kader, rokometni rating in uspehe na velikih tekmovanjih je to povsem logično. Naš cilj je jasen – dve zmagi, vse drugo bi bila katastrofa. Z dvema zmagama bi si skoraj zagotovo že predčasno zagotovili uvrstitev na prvenstvo in miren junijski zaključek kvalifikacij proti Latviji in Estoniji.«

Vujović opozarja, da je njegova ekipa zaradi poškodb in bolezni malce zdesetkana, reprezentanti pa precej utrujeni po napornih klubskih obveznostih. »Toda to ni in nikoli ne sme biti naš in moj alibi. Če smo resna reprezentanca – in jaz mislim, da to vsekakor smo, – moramo kljub tem dejstvom dvakrat premagati Nizozemce. Majhna težava je mogoče v tem, da so igralci v glavah že vnaprej prepričani, da smo boljši in da bodo z njimi opravili z levo roko. Na enak način, toda v drugo smer, razmišljamo tudi pred tekmami z velesilama, kot sta na primer Danska in Francija. Zato bi morali spremeniti način razmišljanja in v vsako tekmo iti maksimalno angažirano, resno in motivirano,« dodaja Vujović.