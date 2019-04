Za odličen začetek Celjanov (2:0, 3:1, 4:2) je bil najzaslužnejši drugi vratar Aljaž Panjtar (prvi vratar Klemen Ferlin se še vedno ubada z alergijo, za katero zdravniki ne najdejo vzroka), ki je že v prvih osmih minutah zbral kar pet obramb. Toda Ribničani – brez poškodovanih Davida Kovačiča in Roka Setnikarja – so v petih minutah naredili delni izid 4:0 (dva gola so dosegli celo z igralcem manj) in si prvič priigrali plus dva (6:4), celjski trener Tomaž Ocvirk pa je njihovo ofenzivo ustavil z minuto odmora. V nadaljevanju so pivovarji po treh zaporednih golih za vodstvo s 7:6 in treh izenačenjih vajeti igre spet prevzeli v svoje roke, odločilna pa je bila predvsem sprememba obrambe iz sistema 5-1 v 6-0.

Gostitelji se proti njej niso najbolje znašli, v končnici prvega polčasa pa je svojo vrhunsko predstavo nadaljeval komaj 19-letni celjski krožni napadalec Kristjan Horžen. Zlati slovenski mladinec z lanskega EP v Celju je že v prvih tridesetih minutah dosegel kar sedem golov brez zgrešenega strela, po njegovem sedmem uspešnem strelu pa so si gostje priigrali tudi rekordno prednost v tem delu igre – plus štiri (15:11 v 30. minuti).

Ko so gostje po desetih minutah drugega polčasa povedli za pet golov (21:16), je kazalo, da je derbi odločen. A po zaslugi Jana Puclja (12 golov) in Rista Vujačića (8), ki sta skupaj dosegla več kot dve tretjini ribniških golov, so gostitelji izničili zaostanek s 26:29 in po še eni Pucljevi mojstrovini na začetku zadnje minute izenačili na 29:29. V zadnjem celjskem napadu je Kristian Bećiri sedem sekund pred zadnjim znakom sirene izsilil sedemmetrovko, toda žoga je po strelu Roka Ovnička, ki je poskušal najstrožjo kazen izvesti z lobom, končala na vrhu domačega gola in tekma se je končala brez zmagovalca.

»Seveda smo veseli in zadovoljni, na svoje fante sem zelo ponosen. Znova se je pokazalo, da imajo veliko srce, da verjamejo vase in da želijo pridno trenirati. S točko je njihov trud poplačan. Do 50. minute so čakali na svojo priložnost in niso pregoreli, v končnici pa so izvlekli dragocen remi. S točko je ves njihov trud poplačan,« je dejal ribniški trener Damjan Škaper. Manj zadovoljen je bil njegov celjski kolega Tomaž Ocvirk: »Mi smo tisti, ki lahko žalujemo za drugo točko. Smo razočarani, kajti skoraj celotno tekmo smo igrali zelo dobro, imeli že pet golov prednosti, na koncu pa po nekaj napakah osvojili samo točko.«