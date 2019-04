Tonin je povedal, da je šla v okviru današnje obravnave prisluhov v arbitraži in prisluhov slovenskim medijem oz. hrvaškim poskusom, da bi preprečili objavo tovrstnih informacij, delegacija komisije tudi na sedež slovenske obveščevalne službe Sova, kjer so si ogledali še dodatne dokaze. Zajeli pa so dokaze od leta 2015 do 2019.

Pojasnil je, da so imeli informacije, da za prisluhi pogovorom med slovensko agentko Drenikovo in arbitrom Jernejem Sekolcem stoji hrvaška obveščevalna služba, že 14. decembra 2016. Izrazil je prepričanje, da je Sova pripravila ustrezne informacije in usposabljanje projektne skupine za arbitražo glede protiobveščevalnih aktivnosti, ki pa da na zunanjem ministrstvu tedaj očitno niso bili upoštevani.

Zato bo komisija izvedla preiskavo zlasti Drenikove, zakaj ni upoštevala teh navodil Sove in zakaj jih ni MZZ. Pojasnil je, da se je komisija z zadevo sicer že ukvarjala v prejšnjem sklicu, a Drenikove še niso zaslišali. »Poslanci si zaslužimo odgovor, zakaj je tako komunicirala,« je dejal Tonin. »Raziskali bomo, zakaj MZZ ni sprejel vseh predlogov Sove,« je poudaril. »Če je šlo za malomarnost, se pričakuje, da bodo ljudje, ki so ogrozili ta pomemben projekt, odgovarjali. Če pa bi se izkazalo, da je kateregakoli od teh ljudi Hrvaška pridobila na svoj stran, je to jasno opozorilo Sloveniji, da mora okrepiti svojo obveščevalno dejavnost,« je še poudaril Tonin. Izpostavil je še, da je hrvaška obveščevalna služba SOA na območju Slovenije zelo aktivna in dela zelo intenzivno in da prisluškovanje v arbitraži ne bi smelo nikogar presenetiti. Arbitraža po njegovih besedah ni bila v interesu Hrvaške, predvsem ne kot način reševanja ozemeljskih sporov v regiji. Zato si je prizadevala arbitražo kontaminirati, je prepričan Tonin.

Tonin: Večina politikov, mnenjskih voditeljev in novinarjev je na seznamu SOA

SOA je potem po uspešnem prisluškovanju Drenikovi in Sekolcu večkrat skušala zabrisati sledi, da naj bi bila ona za temi prisluhi. Enkrat je skušala preko bivšega ustavnega sodnika lansirati informacije, da so za prisluhe odgovorni Američani, drugič pa da so jih naredili nemški obveščevalci.

Glede prisluhov o poskusih hrvaškega medijskega vplivneža Ivana Tolja v imenu hrvaške vlade, da POP TV ne bi objavil prispevka o tem, da je za arbitražne prisluhe odgovoren Davor Franić oz. »Davor Mehanik«, je Tonin povedal, da so si ogledali tudi te dokaze. Ocenil je, da gre pri tem morda tudi za kaznivo dejanje poskusa podkupovanja. Ni pa izključil možnosti, da gre tudi v tem primeru za poskus »brisanja sledi«. Izrazil je prepričanje, da je »večina politikov, mnenjskih voditeljev in novinarjev na seznamu SOA« in da bi morali povečati ozaveščenost glede tega problema in da bi morali vsi delovati bolj samozaščitno. Na koncu je tudi menil, da na podlagi vseh teh informacij »hrvaški vladi ne gre verjeti« in da je bila napaka, ker se je Hrvaško še pred končano arbitražo spustilo v EU. Je pa Slovenija zdaj s tem odzivom na razkritja o prisluškovanju in poskusih vplivanja na medije po Toninovih besedah »pokazala zobe« in da ne bo dopuščala agresivnega pristopa Hrvaške do Slovenije.

Vendarle bosta državi na koncu morali umiriti duhove in najti pot do rešitve. Ta po njegovem mnenju ne more biti nič drugega kot arbitražna razsodba, saj nobena država ne more sprejeti manj, kot ji daje ta razsodba. To pa pomeni, da tudi nobena ne more dobiti več, je prepričan.