Nowitzki, ki je celotno kariero onkraj luže odigral pri Dallas Mavericks, s katerimi je leta 2011 osvojil tudi naslov prvaka in bil najkoristnejši igralec (MVP) finala, se ni pustil prepričati in se je odločil, da je po 21 sezonah pri 40 letih napočil čas za slovo.

»Kot ste verjetno že domnevali, je to moja zadnja domača tekma,« je dejal Nowitzki po tekmi proti Phoenix Suns, ki so jo Teksašani dobili s 120:109. »Za mano je izjemno popotovanje in hvala vsem, ki ste me danes prišli pospremit 'v penzijo'.«

Ker je Dallas ostal brez končnice, bo sredina tekma v gosteh pri San Antonio Spurs njegova zadnja v karieri.

»Dirk je to moštvo, to moštvo je Dirk,« je dejal lastnik ekipe Mark Cuban: »On je naša kultura, on je vse. On pooseblja vse, kar smo mi.«

Nowitzkijeva statistika je zavidanja vredna. Nemec je 14-kratni udeleženec tekem zvezd All-Star, leta 2007 je bil MVP prvenstva NBA, leta 2011 pa tudi finala NBA, ko je Dallas z zmago nad Miamijem osvojil naslov.

Skupno je šesti najboljši strelec lige vseh časov. Nemčijo je leta 2002 popeljal do brona na svetovnem prvenstvu, leta 2005 pa do srebra na evropskem - obakrat je bil tudi MVP ter prvi strelec turnirjev.

»Moja zadnja sezona je bila res čudovita. Seveda sem malo tudi ponosen nase, ko vidim, da nekaj pa sem v dveh desetletjih le storil pravilno, da ljudje cenijo moje delo, to, kar sem naredil za ligo NBA, za Maverciks in za ta šport,« je vidno ganjen dejal Nowitzki: »To mi veliko pomeni in hvala lepa vsem navijačem. V meni čustva kar vrejo.«

Nowitzki je imel to sezono težave s poškodbo stopala, ki ga je le še utrdila v odločitvi o slovesu. Z ženo in tremi otroki bo ostal v Teksasu.

Svojemu mentorju se je poklonil tudi Dončić, ki je na Instagramu objavil skupno fotografijo in pod njo zapisal »Hvala, DIRK! GOAT oziroma "največji vseh časov".«

Od domačih navijačev se je ob koncu kariere poslovil tudi Dragićev soigralec Wade, ki je tekme doma končal z zmago, a tudi z novico, da je Miami dokončno izpadel iz končnice NBA.

Wade, ki je z vročico trikrat osvojil naslov prvaka lige NBA (2006, 2012, 2013), leta 2006 pa je bil tudi MVP finala, je prav tako čustveno stopil pred domače navijače.

»Vse vas imam rad,« je dejal 37-letni zvezdnik: »Hvala vsem, ki ste z mano odplesali še eno leto. Hvala za vašo potrpežljivost, hvala za vso ljubezen.«

Slovo 13-kratnega udeleženca tekem zvezd All-Star so pri vročici počastili tudi z video-posnetki skozi celotno zadnjo tekmo pred domačimi navijači, med tistimi, ki so se mu zahvalili za vse in ga pospremili v športni pokoj, je bil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

»D-Wade! Čestitke za izjemno pot. Vem, skozi kaj greš trenutno, reči na svidenje karieri, ki jo ljubiš, ni nikoli lahko. Tudi sam sem to doživel. No, v mojem primeru v bistvu nisem imel izbire. Ustrelili so me v koleno in moral sem se odpovedati košarki za vedno,« se je na posnetku šalil Obama.