Ameriška univerzitetna košarka (NCAA), ta edini resni kadrovski bazen košarkarjev za ligo NBA, ki je v zgodovini »proizvedla« mnoga največja imena svetovne košarke, je tudi letos, pred 72 tisoč gledalci na za košarko posebej prirejenem US Bank Stadiumu v Minneapolisu v Minnesoti, kjer sicer ameriški nogomet (NFL) igra ekipa Minesotta Vikings, videla spektakularni finale z zmago ekipe Virginia Cavaliers iz Charlottesvilla (v istoimenski ameriški državi), ki je bila sicer prvi nosilec in prvak Južne konference, hkrati pa tudi edini prvi nosilec, ki se je sploh uvrstil na Final Four. Virginia doslej sploh še ni igrala v finalu lige NCAA, tako da je po Floridi 2006 postala prva ekipa, ki je do naslova prvaka prišla v premiernem zaključnem nastopu.

Finalna tekma s Texas Techom, ekipo z univerze v teksaškem Lubbocku (ob meji z Novo Mehiko), je bila po eni strani dramatična srhljivka, po drugi strani pa spopad dveh imen, ki bosta letos v samem vrhu izbora lige NBA v juniju. Spopad je dobil 201 cm visoki krilni igralec Virginie DeAndre Hunter, sicer verjetno 8. izbor letošnjega drafta NBA, ki je finale odigral izjemno mirno, »potihem« dosegel 27 točk (in še devet skokov ter izenačujočo trojko 12 sekund pred koncem), medtem ko je prvi igralec Texas Techa, visoki branilec Jarrett Culver (verjetno kar 6. izbor NBA letos), finale povsem zavozil; res je bil drugi strelec ekipe s 15 točkami (in 9 skoki), a s katastrofalnim metom 5:22. Poleg tega je Hunter imel veliko pomoč v obeh belopoltih branilcih-strelcih, Kylu Guyu (razglašen je bil za najboljšega igralca – MVP – finalnega turnirja) in Tyu Jeromu; ta trojica je skupaj dosegla kar 67 od 85 košev Virginie. Texas je sicer imel bolj raznovrstne igralce in daljšo klop, a žal je v finalu poleg Culverja zatajil tudi junak polfinala Matt Mooney (le 10 točk), tako da je finale na visoki ravni resnično odigral le Bolonjčan Davide Moretti (15 točk).

Virginia, ki jo trenira Tony Bennett, je skoraj vso finalno tekmo vodila, a so se trdi Teksačani vsakič vrnili, tudi ko je Virginia vodila že z desetimi točkami. Na koncu je imel Texas celo – v zadnjih desetih sekundah – dva napada za zmago, a je Culver oba meta zgrešil in Virginia se je rešila ter v podaljšku prepričljivo slavila. Še bolj čudežno se je Virginia izognila porazu v polfinalnem srečanju z univerzo Auburn, tudi enem lepših presenečenj te sezone; tam je najboljši strelec Virginie Kyle Guy v zadnjih desetih sekundah tekme dosegel šest točk, tri iz prostih metov pa prav v zadnji sekundi tekme. Tudi v polfinalu so trije najboljši igralci Virginie letos – Guy, Jerome, Hunter – skupaj dosegli kar 50 od 63 točk. Auburn ima sicer izjemen branilski dvojec Brown-Harper, ki pa je odpovedal prav na tej ključni tekmi z Virginio (62:63).

Texas Tech, sicer tretji nosilec Zahodne konference in njen prvak po senzacionalni zmagi nad prvim nosilcem Gonzago, je že v polfinalu dokazal, da se ni kar tako uvrstil na Final Four; v polfinalni tekmi je namreč zelo prepričljivo premagal Michigan St., ki je v finalu Vzhoda sicer izločil največjega favorita letošnje sezone, univerzo Duke slovitega trenerja Mika Krzyzewskega. Texas si je zmago (61:51) zagotovil že deset minut pred koncem po zaslugi visokega branilca Mooneyja (22 točk), ko so temu pošle moči, pa je zadeve vzel v roke prvi igralec ekipe Jarrett Culver. Žal pa je temu potem očitno zmanjkalo moči in zbranosti prav v ključni, finalni tekmi leta.

Ni presenečenja: Igralec leta je Zion Williamson V izboru novinarske agencije Associated Press, ki najboljšega igralca lige NCAA izbira že od leta 1960 naprej, letos ni bilo presenečenja: z velikim naskokom je to postal močni krilni igralec univerze Duke Zion Williamson. Duke, ki je sicer v finalu Vzhodne konference izgubil z Michigan St. in se na zaključni turnir ni uvrstil, je tako dobil že sedmega (kar je rekord) najboljšega igralca lige NCAA (National Player of the Year) v zgodovini. Williamson bo na letošnjem naboru lige NBA verjetno izbran kot prvi igralec, »kupec« bo predvidoma New York, kar tudi lahko pomeni, da ga v kakšni že sklenjeni kupčiji pot na koncu zanese v Dallas k Luki Dončiću. V prvi peterki sezone so se poleg Williamsona znašli še njegov soigralec iz Duka RJ Barrett, pa Japonec Rui Hachimura iz Gonzage, ter dva igralca, ki z ekipama sicer nista bila posebej uspešna (Ja Morant iz Murray St. in Grant Williams iz Tenneseeja).