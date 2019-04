»Pogajanja so bila težavna, a na koncu plodna. Uspeli smo se dogovoriti o skupni izjavi, ki utira pot partnerstvu, ki temelji na vzajemnosti,« je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Tusk je poročal o »preboju«, ker je Kitajska prvič pristala na sodelovanje z EU glede vprašanja industrijskih subvencij, ki po prepričanju unije morajo biti ključni del reforme Svetovne trgovinske organizacije (WTO). EU kitajski strani očita nepošteno podporo domačim podjetjem.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je pozdravil izrecen dogovor o tem, da ne sme biti prisilnih prenosov tehnologije v zameno za naložbe.

»Zaveze se štejejo nič, če se ne uresničijo«

EU je namreč lani sprožila postopek pred WTO proti Kitajski zaradi spodkopavanja pravice intelektualne lastnine. Ko evropska podjetja pridejo na Kitajsko, so namreč kitajski strani prisiljena zagotoviti lastništvo ali pravico do uporabe tehnologije.

Predsednik komisije, ki je izpostavil tudi dogovor o vzpostavitvi procesa za odpravo ovir za dostop do trga, je dogovor vrha opisal kot »velik korak v pravo smer«, a opozoril, da zaveze ne štejejo nič, če se ne uresničijo.

Kitajski premier Li je prav tako izpostavil pomen skupne izjave, ki da ni splošna, temveč jasno opredeljuje cilje v skupnem interesu. Dobra je tako za Kitajsko kot za enotnost EU, je dejal.

Pred vrhom so v Bruslju zniževali pričakovanja in izpostavljali vprašljivost skupne izjave. Kitajska naj bi bila namreč zavračala zagotovila za vzajemnost glede dostopa do trgov, ki jih je zahtevala EU.