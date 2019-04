Trump je ob četrtkovem srečanju novinarjem povedal, da »so zadeve videti zelo dobro«. »Zelo se približujemo sklenitvi dogovora,« je dejal Trump v Beli hiši. »Napredek dosegamo zelo hitro,« je dodal in povedal, da bi lahko preboj dosegli v prihodnjih štirih do šestih tednih.

Ameriški predsednik je ponovil, da so ZDA pripravljene sprejeti zgolj odličen dogovor, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Dogovor mora biti odličen. Če ne bo odličen, ga ne bomo sklenili,« je dejal. Menil pa je, da obstaja potencial za dosego »epskega« in »zgodovinskega« dogovora.

V primeru oblikovanja končnega trgovinskega sporazuma Trump še naprej napoveduje vrh s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Medtem ko je ameriški predsednik narisal zelo rožnato situacijo, pa je trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer povedal, da ostajajo nerazrešena še nekatera pomembnejša vprašanja. Obe strani že več tednov izražata optimizem glede doseženega napredka, a vse kaže da so tudi v tem primeru zadnji kilometri maratona najtežji.

Xi upa na hitre zaključke

Kitajski predsednik Xi je medtem v izjavi, ki jo je Trumpu prenesel Liu, izrazil upanje, da se bodo pogovori zaključili kar se da hitro. Znova je pozval k pogajanjem v duhu »medsebojnega spoštovanja, enakosti in koristi za vse«.

Pogovori med trgovinskimi pogajalci obeh držav se bodo danes v Washingtonu nadaljevali tretji dan.

Kitajska in ZDA sta si od lani naprtili visoke carine na več sto milijard dolarjev trgovinske menjave, kar že vpliva na obe gospodarstvi in svet. ZDA so ocarinile za 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza, Kitajska, ki iz ZDA uvaža precej manj kot tja izvaža, pa se je odzvala s carinami na 110 milijard dolarjev ameriškega blaga.

Decembra lani sta se Trump in Xi dogovorila, da trgovinski dogovor dosežeta do 1. marca letos, po tem datumu bi lahko ZDA zvišale carine na velik del kitajskega uvoza. Ker pa sta strani blizu dogovora, je Trump sklenil s tem še počakati.