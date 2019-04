»Brexit se bo zgodil jutri, pojutrišnjem ali pač na neki točki. A zadeva je resna,« je še opozoril Asselborn. EU po njegovih besedah pomaga po svojih najboljših močeh.

Večina Evropejcev in Britancev upa, da ne bo brexita brez dogovora, je ocenil dolgoletni luksemburški minister. »Držimo pesti in upamo, da bodo torijci in laburisti storili vse za širok konsenz,« je izpostavil.

Da nihče ne želi izstopa brez dogovora in da se je temu scenariju treba izogniti, je poudaril tudi španski zunanji minister Josep Borrell. Naslednji dnevi in ure so po njegovi oceni ključni.