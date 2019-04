Pri tujih naložbah gre za vprašanje dodane vrednosti

Podatek je bil v zadnjih desetih letih resda pogosto omenjan, a ga tukaj velja ponoviti: železniško progo do Kočevja so v Velikih Laščah začeli graditi maja 1892, avgusta naslednje leto pa je bil opravljen tehnični pregled in progi izdano obratovalno dovoljenje.