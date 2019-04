Takoj ob izstopu iz avtomobila je bilo odpravi jasno, da je prijazno povabilo slabo razumela oziroma je podcenila načrtovano turo. Športno-ležerni nabor oblačil in obutve je bil v izrazitem nasprotju z gojzarji, nahrbtnikom in palicami, s katerimi se je opremil domačin Franc Premrn. Ogled Pasjega repa, nekoč najznamenitejše vinogradniške lege, ki je danes morda največji zaokrožen kompleks skoraj povsem zapuščene kulturne dediščine na Primorskem, ne more biti kratek sprehod za vzpodbujanje boljše prebave.

»Vinograd Pasji rep leži blizu vasi Orehovice nad Št. Vidom v Vipavi in daje prav dobro vino,« je v Slavi vojvodine Krajnske poročal baron Janez Vajkard Valvazor. Zapis iz leta 1689 je lažno skromen. Valvazor je Pasji rep uvrstil na prvo mesto vseh opisanih vinogradniških leg in vin z območja današnje Primorske.

Vino, dražje od terana, furlanskega vina in rebule

Hvalo je 156 let pozneje nadaljeval Matija Vrtovec, doma iz bližnjega Št. Vida, današnjega Podnanosa. Vrtovec je operiral s preverljivimi podatki. Leta 1845 je v knjigi Vinoreja za Slovence zapisal, da je bil Pasji rep prva lega celotnega območja, najbolj cenjena do Furlanije in brežin nad Trstom. Čisti prihodek orala (0,57 hektarja) vinogradov na Pasjem repu je bil za štiri goldinarje in 15 krajcarjev višji od vseh drugih komisijsko ocenjenih, piše duhovnik. Vinom s Pasjega repa so po doseženi ceni sledili tržaški terani, furlanska vina z okolice Medeje, zatem beli cividin iz okolice Kromberka, belo vino z brežin nad Trstom in rebula.

»Vidite te terase, kjer se pasejo moji prašički?« Premrn s palico pokaže na ozelenel teren. »To je bil nekoč vinograd Tavčarjevih, lastnikov dvorca Roženek, ki stoji ob cesti v Orehovico. Pred stoletjem so bili največji vinogradniki daleč naokoli. Na tej legi so imeli renski rizling, ki so ga sem sadili v začetku 20. stoletja, med obnovo vinogradov, ki jih je opustošila trsna uš.« Terase, po katerih se prosto pasejo pujsi, so v zglednem stanju v primerjavi z desetinami hektarjev opuščenih vinogradov na južnih, vzhodnih in zahodnih pobočjih nad dolino Pasjega repa.