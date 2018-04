Smo. Veseli nas, da je opazil naš trud, in upam, da poskusi še kakšen letnik ter da se mu pridruži še kdo izmed kritikov.

Ne, mislim, da vin ni treba pošiljati na ocenjevanja. Predvsem ne na takšna, kjer si ocenjevalec vzame minuto časa, da ga oceni. Naša vina niso vina trenutka, pripravljena za določen moment. So odraz rastišča, klimatskih razmer, regije… In tega se ne ocenjuje.

Seveda. Pri nas pa gre predvsem za potrditev našega razmišljanja. Če želiš vedeti, kakšna naj bi bila vina v prihodnosti, pogledaš, kaj so že počeli v preteklosti. In rdeča vina so naša dediščina v mikrookolišu Goričkega.

Kot sem že omenil, ni treba pogledati daleč nazaj v preteklost, da ugotoviš, kaj naj bi počel v prihodnosti. Modra frankinja je vedno bila del Goričkega, to nosi v svojem zapisu. Ne čudi dejstvo, da so bili pri nas vinogradi pretežno zasejani z rdeči sortami. Ne nazadnje prihaja modra frankinja izvirno iz Slovenije in se je pokrižala na območju današnje Štajerske. Frankinja je sofisticirana sorta, ki ji ustreza suha in topla jesen. To ji je dano na Goričkem, ožje gledano v Mačkovcih, kjer gre za izjemen microterroir s kremenovim prodom, peščenjaki in na nekaj mestih s kremenovo glino. Na Goričkem pade malo dežja in še ta na produ in pesku izredno hitro odteče, zato se mora trta boriti za to vodo in globoko spustiti korenine. To daje vinom izredno densiteto, globino in mineralnost.

Potrditev že večkrat omenjenega in odgovornost za naprej. Je pa bila zanimiva zgodba. Veljajo za ene najbolj purističnih pridelovalcev ostrig, mi pa prav tako želimo biti puristični. Ostriga in naš chardonnay (Kramarovci) sta se tukaj izjemno ujela. Ravno prav slan je in »pure«.

Na Japonskem dobro delamo že nekaj let in zdaj v Motoyi točijo še naše rdeče vino. Postali smo dobri prijatelji.