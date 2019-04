Janne Teller, pisateljica: Z otroške perspektive bolj iskreno

Janne Teller je danska prozaistka in esejistka, ki piše za odrasle in otroke, pri nas pa sta prevedeni le deli za mlade bralce. Ti so se pred leti navdušili nad njenim romanom Nič, nedavno pa je izšla tudi njena zbirka kratke proze za mladino, pomenljivo naslovljena Vse. Avtorica je bila konec minulega tedna v Ljubljani gostja festivala angažiranega pisanja Itn., pred odhodom pa je našim urednikom priporočila dva vrhunska danska avtorja, ki bi ju bili menda veseli tudi odrasli: »Halfdan Rasmussen in Ole Lund Kirkegaard sta za otroke ustvarjala svet, v katerem je vse mogoče.«