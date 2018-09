Dr. Tina Bilban, raziskovalka in literarna kritičarka: Je smrt pika, vejica ali dvopičje?

Kako otroku, mlademu človeku razložiti staranje in smrt, če nas je odrasle same strah govoriti o teh »težkih« temah, če smo staranje in umiranje institucionalizirali in odrinili v ustanove in iz zavesti in če hkrati nimamo odgovora na vprašanje, kaj je smrt?