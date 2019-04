Strokovna žirija, ki jo sestavljajo predsednica Vilma Štritof in člani Tomaž Gubenšek, Mateja Pezdirc Bartol, Klavdija Zupan in Igor Žunković, je letos prebrala 42 novih slovenskih dramskih besedil in jih za Grumovo nagrado nominirala pet.

Za nagrado se potegujejo Hlapec Jernej in njegova pravica Žige Divjaka, Tih vdih Nejca Gazvode, Realisti, kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo Jureta Karasa, An ban pet podgan Vinka Möderndorferja ter drama 6, pod katero so podpisujejo Žiga Divjak, Gregor Zorc, Katarina Stegnar, Vito Weis, Iztok Drabik Jug in Alja Kapun.

Žirija v isti sestavi bo izbrala tudi dobitnika nagrade za najboljšega mladega dramatika, za katero se letos poteguje 12 besedil, in prejemnika bienalnega Grün-Filipičevega priznanja za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji, za katerega je žirija tokrat prejela dva predloga.

Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo festivala bo žirija v sestavi Nika Arhar, Rok Bozovičar in Andriej Moskwin izbrala med sedmimi predstavami, ki jih je v tekmovalni program uvrstil selektor Marko Sosič. Zmagovalca pa bo med vsemi predstavami izbralo tudi občinstvo.