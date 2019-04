Kritika muzikala Addamsovi: Addamsovi izza vogala

Muzikal Addamsovi v prevodu Andreja Rozmana Roze , ki je na broadwayski sceni doživel več kot sedemsto ponovitev, v glavni fokus postavlja vse preveč navaden in za Addamsove dolgočasen ljubezenski zaplet. Morticijina ( Iva Krajnc Bagola ) in Gomezova ( Uroš Smolej ) hči Sreda ( Viktorija Bencik Emeršič ) se je namreč zaročila z Lukasom Krnekijem ( Matic Lukšič ) in spodobi se, da se družini zaljubljencev spoznata. So se Addamsovi kdaj obremenjevali s spodobnostjo? Sreda skupaj z očetom materi prikriva zaroko – neiskrenost in izmikanje resnici sta centralna vira zapletov, okrog katerih se sukata čudaški družini. Ena v svoji ekscentričnosti, druga v generičnosti.