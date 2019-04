Gregor Zorc, igralec in performer: Malica na odru se je izkazala za napako

Gregor Zorc deluje tako v eksperimentalnih gledaliških projektih na neodvisni sceni, kot so denimo predstave Vie negative, kot v institucionalnih gledališčih. Nastopil je tudi v več kot dvajsetih filmih in za vlogo v Šelestenju Janeza Lapajneta leta 2002 prejel vesno za najboljšega igralca, nazadnje smo ga lahko videli v filmih Izbrisana Mihe Mazzinija in Igram, sem Miroslava Mandića. Svoje odrske stvaritve zaznamuje z močno osebnim, celo intimnim izrazom; med predstavami, v katerih trenutno igra, so na primer Stenica (v kateri je predlani prejel Borštnikovo nagrado za igro), projekti v okviru Nove pošte (kot je nagrajena predstava 6), Sorry iz serije Via negativa ali Ob zori v Prešernovem gledališču Kranj.