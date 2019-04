Jeseniški hokejisti so po izjemnem boju na četrti tekmi polfinala alpske lige tik pred koncem rednega dela klonili proti Brunicu (2:3) in podaljšali serijo na odločilno tekmo številka pet. Ta bo v torek zvečer na Južnem Tirolskem in bo neposredno odločala o drugem potniku v veliki finale, kjer na tekmeca že čaka Olimpija.

Več kot tri tisoč navijačev je v Podmežakli živelo za vstop jeseniških hokejistov v finale in vso tekmo glasno spodbujalo slovenske prvake. Polfinalna serija med Jesenicami in Brunicom je že na uvodu ponudila mikavne dvoboje z veliko negotovosti in visokega ritma, nič drugače pa ni niti v zaključku. Železarji so si pred četrtim obračunom pripravili sijajno izhodišče s petkovo zmago v Brunicu, kjer je kapetan Andrej Tavželj tri sekunde pred podaljškom z edinim golom popeljal železarje na prag finala.

Sinoči so imeli več sreče v zadnjih sekundah Italijani, ki so si za odločilno tekmo znova priigrali prednost domačega ledu. Jesenice so najbolj prevladovale v uvodni tretjini, ko jih je ob številnih zapravljenih priložnostih (razmerje v strelih na gol 15:4) izdala neučinkovitost. Ob ustvarjalni igri gorenjskih hokejistov je manjkal le zadetek, ki so ga na polovici dvoboja prvi dosegli gostje. Brunico je vzpostavil ravnotežje na igrišču in na krilih izkušenih igralcev zdržal pritisk s tribun. Ko je Glavič odbitek po strelu v vratnico pospravil v mrežo za izenačenje, je Podmežakla ob nepazljivi jeseniški obrambi doživela hladen tuš z novim vodstvom gostov.

V zadnjih dvajsetih minutah je bilo najbolj vroče ravno ob koncu. Jeseničani so zadnjo prednost z igralcem več kronali z izenačenjem, a jim je zmanjkalo zgolj šestnajst sekund, da bi izsilili podaljšek. Odločilni zadetek gostov je z desne strani po močnem strelu dosegel Armin Helfer. »Bitko smo izgubili, vojne še ne,« je komentiral domači trener Marcel Rodman. Če se bodo Jesenice v torek uvrstile v finale, bo prva tekma zadnjega dejanja mednarodne sezone v četrtek na tivolskem ledu. Če bo v finalu Brunico, bodo imeli italijanski hokejisti prednost domače dvorane.