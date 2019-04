V alpski ligi se obeta slovenski finale med Olimpijo in Jesenicami. Ljubljančani so se na tretji tekmi polfinala proti Lustenauu namučili za odločilno zmago, ki jih je popeljala do napredovanja. Tivolski hokejisti zadnjega tekmeca še čakajo, saj se bo polfinalna serija med Brunicom in Jesenicami zavlekla vsaj do nedeljske četrte preizkušnje ob 19. uri v Podmežakli. Nasprotnika sta se danes znova pomerila na Južnem Tirolskem. Potem ko sta mreži mirovali skoraj do konca rednega dela, je tri sekunde pred podaljškom veliko zmago železarjev z odločilnim golom zrežiral Andrej Tavželj.

Olimpija je imela na tivolskem ledu po dveh visokih zmagah na uvodnih tekmah polfinala prvi zaključni plošček za napredovanje, kar je premamilo tudi navijače, ki so do vrha napolnili vzhodno tribuno. Vsi so pričakovali, da se bodo Ljubljančani sprehodili do novega uspeha tudi na tekmi številka tri, a je končnica pokazala svojo nepredvidljivost, saj so se gostitelji po enajstih minutah znašli v zaostanku z 1:3. Olimpija je imela proti Lustenauu znova pobudo, a je bila za razliko od minulih dvobojev preveč nezbrana in premalo agresivna. Avstrijci so izkoristili skoraj vsako nepazljivost v ljubljanski obrambi, kjer vratar Žan Us ni imel svojega večera. V prvi tretjini bi lahko bolje posredoval vsaj pri dveh zadetkih, a je treba podčrtati, da so ga na cedilu pustili tudi soigralci. Prevlado slovenskih pokalnih zmagovalcev je potrdilo tudi razmerje v strelih na gol (20:7), vendar je odlično branil gostujoči vratar Mathieu Corbeil.

Olimpija je v nadaljevanju vendarle zaigrala odločneje in počasi lomila žilavega tekmeca, ki je večino tekme preživel pred svojimi vrati in čakal na zadnji pisk sirene. Ko je Kristjan Čepon tivolsko moštvo skoraj na polovici tekme z drugim golom vrnil v igro, je izenačenje viselo v zraku. Olimpija je neprestano oblegala vrata Lustenaua, streljala z vseh položajev in bila še pred drugim odmorom bogato nagrajena za vztrajnost. Avstrijci so pod hudim pritiskom razpadli v šestnajstih sekundah, ko je Olimpija po dveh hitrih zadetkih zaostanek zasukala v prvo vodstvo na tekmi. Ljubljančani so ohranili razigranost tudi v zadnji tretjini in do vrha napolnili gostujočo mrežo. Lustenau ni več dohajal visokega ritma prvih letošnjih finalistov alpske lige, ki se bodo do prihodnjega četrtka pripravljali na začetek zadnjega dejanja mednarodne sezone.

Igralci Olimpije so se po tekmi še enkrat vrnili na led in pozdravili navijače, ki so pred vhodom v tivolsko dvorano z bobni in pirotehniko proslavili uvrstitev v finale. Z dosežkom je bil zadovoljen tudi trener Jure Vnuk: »Vedno je najtežje zmagati odločilno tekmo. Začeli smo v krču, a smo v nadaljevanju pokazali, da smo iz pravega testa. Naša uvrstitev v finale je zaslužena. Veliko nam je pomenila prednost domačega igrišča, v Lustenauu pa smo odigrali najboljšo tekmo v taktičnem smislu. Imamo ogromno število igralcev, ki so strelsko razpoloženi. Počitek bomo izkoristili za temeljito pripravo na naslednjega tekmeca. Želimo osvojiti alpsko ligo. Če bomo tako igrali tudi v finalu, imamo velike možnosti za uspeh. Brunico ali Jesenice? Vseeno mi je. Pripravljeni smo na vse.«

Olimpija – Lustenau 7:4 (1:3, 3:0, 3:1) Alpska liga v hokeju na ledu. Polfinale, tretja tekma (Olimpija v finale s 3:0 v zmagah). Dvorana Tivoli, gledalcev 1453, glavna sodnika: Fichtner, Lazzeri, linijska sodnika: Bedynek, Rigoni. Strelci: 0:1 (3) Koczera (Grabher Meier, PP1), 0:2 (6) Grabher Meier (Arkiomma, Auer), 1:2 (10) Mušič (Koren), 1:3 (11) Winzig (D’Alvise, Grabher Meier), 2:3 (27) K. Čepon (Rajsar, Jezovšek), 3:3 (39) Pešut (Vidmar, Kranjc), 4:3 (39) Koblar (Rajsar), 5:3 (42) M. Čepon (Simšič, Chvatal), 6:3 (43) Pešut (Mušič, Vidmar), 6:4 (47) Slivnik (Koczera, Winzig, PP1), 7:4 (59) Jezovšek (Planko, K. Čepon, EN). Kazenske minute: Olimpija 14, Lustenau 14, streli v okvir gola: Olimpija 54, Lustenau 21, igralec tekme: Žiga Pešut (Olimpija).

Brunico – Jesenice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Alpska liga v hokeju na ledu. Polfinale, tretja tekma (Jesenice vodijo v zmagah z 2:1). Dvorana v Brunicu, gledalcev 2070, glavna sodnika: Bulovec, Virta, linijska sodnika: Bergant, De Zordo. Strelec: 0:1 (60) Tavželj (Pance, PP1). Kazenske minute: Brunico 14, Jesenice 12, streli v okvir gola: Brunico 31, Jesenice 19, igralec tekme: Matt Climie (Jesenice).