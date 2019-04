Društvo za pomoč prostoživečih mačk Mačjelovka je pobudnik in koordinator akcije Daj tačko! Steriliziraj svojo mačko. Z akcijo poskušajo lastnikom mačk razložiti, da s sterilizacijo ali kastracijo svojega mačka pomagajo tudi pri zmanjševanju števila prostoživečih mačk. »Neželeni mladiči lastniških mačk pogosto končajo tam, kjer ne bi smeli – v potoku, smetnjaku, ob cesti. Večina ne najde toplega doma in se na cesti pari naprej,« povezavo med udomačenimi mačkami z lastniki in potepuškimi opiše Eva Gregorčič Cigoj, koordinatorica projekta in ustanoviteljica društva Mačjelovka.

»S sterilizacijo oziroma kastracijo preprečimo žalostne konce,« pravi Marko Oman, veterinar in vodja Zavetišča Ljubljana, kjer na leto oskrbijo kakšnih 1500 mačk. »Mačka v povprečju dvakrat do trikrat na leto skoti po štiri mladiče. Če vsi preživijo, jih ima v enem letu lahko kar 15. Strošek oskrbe enega od njih pa je trikrat večji od stroška sterilizacije,« Oman postreže s statistiko in doda, da v naravi tri četrtine mladičev ne dočaka niti pol leta starosti, le vsak deseti eno leto.

Na poseg se je treba naročiti V Mačjelovki so za preprečevanje žalostnih zgodb zasnovali projekt, k sodelovanju pa povabili občine in lokalne veterinarske ambulante ter tako aprila omogočili za polovico nižje cene posegov za mačke prebivalcev nekaterih osrednjeslovenskih občin. Akciji so se pridružile občina Ig z veterinarsko ambulanto Max na Lavrici, Brezovica z ambulanto Barje, občina Vrhnika se bo akciji z veterinarsko postajo Vrhnika pridružila 10. aprila, kamor lahko pridejo tudi občani Borovnice, v akciji pa sodeluje še ljubljanska občina z Veterinarsko postajo Ljubljana. »Ambulanta bo zagotovila posege sto mačkam znanih lastnikov, jih označila z mikročipom in vpisala v centralni register po znižani ceni,« so sporočili iz ljubljanske občine. Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk s stalnim bivališčem v eni od teh občin, ob posegu morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument, izpolniti morajo še predpisan obrazec. Na poseg se je treba naročiti. Več informacij o akciji lahko lastniki mačk najdejo na spletni strani www.dajtacko.si.

Poseg pozitivno vpliva na zdravje mačk Idealni čas za sterilizacijo mačke je po navedbah Marka Omana tik pred puberteto ali po njej, ko je žival stara okoli pol leta. Opozori, da je možnost za brejost mačke ravno aprila najvišja, brejih mačk pa v akciji ne bodo sterilizirali. »Če bo veterinar to ugotovil, se bo z lastnikom dogovoril za kasnejši datum posega.« Na vprašanje, ali se mačka po posegu res poleni, Oman odgovarja, da se spremeni njeno vedenje. »V času 'ženitev' so te živali aktivnejše, takrat tudi manj jedo, saj so pod vplivom hormonov, zaradi iskanja partnerja pa nimajo toliko časa za hrano. Kastrirani denimo teh nagonov nimajo več, odvečni čas nadomestijo s hrano. Torej ne gre za večji apetit, le za več prostega časa,« razloži. Okrevanje je zlasti po manjših posegih zelo hitro, pri odraslih mačkah lahko pri večjih posegih traja nekaj dni. »Lastniki morajo le paziti, da rana ostane suha, navlažena namreč predstavlja večjo verjetnost za okužbo,« še opozori. Poseg obenem pozitivno vpliva na zdravje mačk – pri samicah zmanjša možnost za vnetje rodil, za obolenje za rakom na seskih, jajčnikih ali maternici, pri samcih pa se s kastracijo prepreči pojav raka na testisih in zmanjša možnost pojava raka prostate.