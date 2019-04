Raziskava, opravljena med 3670 lastniki psov in mačk z vsega sveta in objavljena v reviji Plos One, je pokazala, da je med hišnimi ljubljenčki vedno več veganov, vsekakor pa več, kot so predvidevali doslej. Kar 35 odstotkov lastnikov psov in mačk, med katerimi je sicer le šest odstotkov takšnih, ki so vegani tudi sami, razmišlja, da bi svojim živalim začeli dajati vegansko hrano, 27 odstotkov lastnikov malih živali, ki so vegani, pa je to že storilo.

Vodja raziskave Sarah Dodd z veterinarske fakultete univerze v kanadskem Guelphu je izrazila presenečenje nad številkami, saj to pomeni, da se že zdaj vegansko prehranjuje ogromno mačk in psov, vsekakor pa veliko več, kot so pričakovali. V naslednjih letih, ko bo vedno več veganov tudi med ljudmi, se bo to število le še povečevalo. Ljudje, pravi Doddova, namreč poslušajo, da so veganske diete povezane z manjšim tveganjem raka in drugih bolezni, obenem pa želijo prispevati tudi k ohranjanju okolja, saj je znano, da je živinoreja zanj velika obremenitev.