Novogoričani so po dveh tekmah brez poraza tokratni obračun z Muro končali brez točkovnega izkupička. Mura je bila konkretnejši tekmec in kljub odsotnosti Matica Maruška prišla do tretje zmage v nizu. Z njo so se izbranci Anteja Šimundže vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, za tretjeuvrščenimi Domžalami zaostajajo za dve točki. Gorica pa na osmem mestu ostaja v sendviču med Triglavom in Rudarjem, s katerima jo očitno čaka boj za izognitev predzadnjemu mestu.

Prvi polčas ni ponudil golov, pa čeprav je bila predvsem Mura dvakrat zelo blizu zadetka. Prvič že v sedmi minuti, potem ko je Žiga Kous z desne strani podal pred gol, kjer je bil sam Luka Šušnjara, ki pa je slabo sprejel žogo. Ta se je sicer odbila proti golu in bi prešla golovo črto, če je ne bi v zadnjem trenutku izbil Matteo Tomiček.

Sobočani so bili izjemno nevarni tudi v 16. minuti, ko je po podaji z leve strani z glavo iz bližine neoviran streljal Rok Sirk, Grega Sorčan pa se je izkazal z izvrstno obrambo. Na drugi strani so Novogoričani, posestno in v polju dokaj enakovredni, v prvem delu prišli le do ene prave priložnosti, ko je v deseti minuti Žiga Lipušček streljal z glavo, Matko Obradović pa ni imel težav z branjenjem.

V 54. minuti pa si je izkušeni Uroš Celcer, ki prav danes praznuje 30. rojstni dan, privoščil neumnost in v kazenskem prostoru namenoma igral z roko, sodnik je takoj pokazal na belo točko, najstrožjo kazen pa je unovčil Sirk, ki je dosegel svoj 11. gol sezone, s čimer se je izenačil z Luko Zahovićem (Maribor) in Luko Majcnom (Triglav) na drugem mestu lestvice. Vodi Rudi Požeg Vancaš (Celje) z 12. Murin napadalec je sicer zadel prvič po 16. krogu.

Novogoričani so po zadetku poskušali več narediti v napadu, kar pa jim ni posebej dobro uspevalo, le v 73. minuti je malce z desne do strela prišel Andrija Filipović, toda Obradović je bil dobro postavljen. V 78. minuti so imeli domači na voljo prosti strel z 19 metrov, a ga je s previsokim strelom zapravil Etien Velikonja. V 90. minuti je s skoraj identičnega mesta prosti strel izvedel še Celcer, a je zadel le živi zid.

Gorica bo v 26. krogu v četrtek gostovala v Kidričevem, Mura pa bo gostila Ljubljančane.