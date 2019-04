Mladi Mendes je s Crusierom podpisal pogodbo do leta 2025, so danes sporočili brazilski pokalni prvaki. »Je zelo obetaven nogometaš z zanimivimi lastnostmi,« pa je ob podpisu pogodbe povedal trener Amarildo Ribeiro, ki vodi mladinski pogon v klubu.

Mendes je doslej igral kot napadalec pri ekipi do 14 let, a je po prepričanju mnogih tako dober, da se bo kmalu lahko priključil prvi ekipi. Ribeiro pri tem izpostavlja izredno tehniko in hitrost mladega nogometaša.

Brazilski mediji poročajo še, da se je mladi nogometaš pred letom dni predstavil v klubu in pri tem zamolčal, da je Ronaldinhov sin. To je storil šele, ko so ga sprejeli v ekipo.