Velika Britanija s potnih listov že umaknila napis EU

Čeprav je pri izstopu Velike Britanije iz Evropske unije prišlo do zamude in še ni jasno, kdaj bo država storila ta korak, so oblasti že začele izdajati nove potne liste, na platnici katerih ni več napisa Evropska unija, poročajo tuje tiskovne agencije.