Palmerja so novinarji vprašali, ali je luksuzni proizvajalec avtomobilov, znan tudi po jeklenih konjičkih, ki jih vozi britanski filmski lik James Bond, kaj manj izpostavljen brexitu brez dogovora kot preostanek sektorja. Priznal je, da Aston Martin lažje prenese višje stroške na ramena svojih strank.

»Z vidika cen imamo nekaj več elastičnosti, saj gre za luksuzno dobrino,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. »Če bodo torej uvedene carine, imamo večjo možnost prenesti to na stranke.«

»Upoštevati moramo, da trgujemo in proizvajamo v funtih. V primeru trdega brexita se bo funt zrušil, naši avtomobili bodo cenejši in bomo lahko s tem pokrili carine,« je dodal. Drugi proizvajalci, kot sta Ferrari in Lamborghini, ki v Veliko Britanijo uvažajo, bodo na tem trgu, ki je za Aston Martin za ZDA drugi najpomembnejši, manj konkurenčni.