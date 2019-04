Po izsledkih omenjene raziskave si več kot tretjina gospodinjstev ne more privoščiti dveh parov čevljev za vsakega družinskega člana vsako leto. Vsak četrti Rus si ne more privoščiti praznovanja s prijatelji, vsak drugi pa si ne more privoščiti enotedenskih počitnic.

Kar 53 odstotkov družin se po rezultatih raziskave ne bi moglo spopasti z nepričakovanimi stroški, 11 odstotkov pa jih nima dovolj denarja za nakup osnovnih zdravil.

Raziskava zvezne službe za statistiko, ki so jo opravili lani, objavili pa konec marca, je zajela 60.000 gospodinjstev po državi.

Toda tiskovni predstavnik Kremlja Peskov je podvomil o njenih merilih. »Ne razumem, zakaj govorijo o čevljih,« je dejal. Po njegovi oceni so takšne raziskave bolj akademske kot praktične narave.

Za ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je ob lanski izvolitvi za četrti predsedniški mandat obljubil prepolovitev stopnje revščine v naslednjih šestih letih, je po oceni AFP ta raziskava sramotna.

Poleg navedenega se v Rusiji v zadnjih petih letih namreč stalno zmanjšuje kupna moč. Trendi ne kažejo nobenih znakov upočasnitve, čeprav je Rusija po recesiji leta 2015, ki jo je povzročil padec cen nafte in sankcije Zahoda zaradi vloge Moskve v sporu z Ukrajino, nekoliko okrevala.