Asistenčni sistemi v vozilih: Dobrodošla pomoč, nikakor ne nadomestilo

Asistenčni sistemi vozniku lahko olajšajo delo in naredijo vožnjo varnejšo, a so le to – asistenca, ki niti za hip ne sme nadomeščati voznikov. Ti so odgovorni za vse manevre avtomobilov, poleg tega pa ti sistemi niso brezhibni, saj določeni zunanji dejavniki lahko vplivajo na njihovo pravilno delovanje.