V drugi slovenski nogometni ligi je do spremembe na prvenstveni razpredelnici prišlo kar sredi tedna, saj sta Bravo in Rogaška odigrala zaostalo tekmo 20. kroga. Z izidom 3:0 so bili boljši Ljubljančani, ki so vpisali še četrto zaporedno zmago in pri vrhu ujeli vodilni Tabor Sežana.

Nogometaši trenerja Dejana Grabića veliko časa za počitek in pripravo na naslednjega tekmeca ne bodo imeli, saj bodo že danes odprli 22. krog. Ob 14. uri bodo uspešno serijo poskušali nadaljevati proti četrtouvrščeni Nafti. Če gre sklepati po jesenskem medsebojnem obračunu, ki je bil poln preobratov, na koncu pa so zmago s 3:2 in tri točke vpisali Lendavčani, se obeta zelo pester in dinamičen nogometni obračun. »Evforije ni in je ni bilo niti, ko smo dobili pet tekem. Vsi igralci so dobro pripravljeni, zdaj moramo le najti uspešno kombinacijo, ki bo začela na tekmi z Nafto,« zatrjuje Dejan Grabić.

Njihov največji tekmec za uvrstitev v prvo ligo, Tabor Sežana, bo na igrišče stopil jutri. Kraševci tako kot Bravo spomladi še niso oddali točke, proti dvanajstouvrščenim Biljam pa bodo lovil že sedmo zaporedno zmago.

Še pred mesecem dni prva ekipa prvenstva, Radomlje, odhaja na gostovanje k Beltincem. Po 21 odigranih tekmah za Sežano in Bravom zaostaja pet točk, kar je posledica negativnega niza na zadnjih treh tekmah, na katerih je osvojila le eno točko.

2. SNL, 22. krog, danes ob 14. uri: Bravo – Nafta, ob 16.30: Ankaran Hrvatini – Krka, Drava – Ilirija, Brežice Terme Čatež – Rogaška, Fužinar – Dob, jutri ob 16.30: Tabor Sežana – Bilje, Beltinci – Radomlje, Brda – Jadran Dekani.