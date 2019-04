Tabor Sežana se je obdržal na vrhu drugoligaške razpredelnice, potem ko je v 21. krogu v gosteh z 2:0 premagal Jadran iz Dekanov. Kraševci nadaljujejo odlične predstave v spomladanskem delu, v katerem še niso oddali točke, še šesto tekmo pa so ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. »Odigrali smo suvereno in zrelo tekmo. Škoda le, da nismo že v prvem polčasu zaprli tekme, ker smo imeli kar nekaj konkretnih priložnosti. Vesel sem, saj smo odigrali šest zaporednih tekem brez prejetega gola. Vedeli smo, da so Dekani na domačem terenu čvrsta ekipa, in na to smo se dobro pripravili. Glede na to, da je šlo za lokalni derbi, je rezultat pošten in realen,« je ocenil trener sežanske ekipe Andrej Razdrh. S podobno uspešnim nizom se lahko sicer pohvali tudi drugouvrščeni Bravo. Ljubljančani, ki imajo tekmo manj, so v marcu vpisali še tretjo zmago na prav toliko obračunih. Tokrat so na gostovanju z 2:1 ugnali Dob.

V vse globljo krizo tonejo Radomlje. Forma jesenskih prvakov je po odhodu trenerja Nermina Bašića, ki je prevzel prvoligaša iz Nove Gorice, daleč od blesteče. Po visoki zmagi v začetku marca proti Iliriji (5:1) so v nadaljevanju vpisali remi in dva poraza. Zadnjega so jim doma prizadejala Brda, ki so bila boljša z 2:1. Primorci so se s komaj peto zmago v sezoni nekoliko odlepili od dna prvenstvene lestvice in se prebili na 13. mesto.

2. SNL, 21. krog, Krka – Drava Ptuj 2:1 (1:0) – Strelca: 1:0 Kambič (31), 1:1 Marciuš (61), 2:1 Kambič (73). Portoval Novo mesto, gledalcev 100, sodnik: Bukovec.

Nafta – Ankaran Hrvatini 6:3 (2:2) – Strelci: 0:1 Kačinari (4), 0:2 Bordon (22), 1:2 Cvrtila (26), 2:2 Vinko (31), 2:3 Musić (63), 3:3 Vinko (69), 4:3 Prahić (73), 5:3 Ploj (78), 6:3 Grabant (88). Športni park Lendava, gledalcev 300, sodnik: Veselič.

Rogaška – Fužinar 0:4 (0:2) – Strelci: 0:1 Moravac (8), 0:2 Moravac (29), 1:2 Cvrtila (26), 0:3 Horvat (55), 0:4 Moravac (87/11-m). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodnik: Šabanagić.

Bilje – Brežice Terme Čatež 1:1 (1:1) – Strelca: 0:1 Turković (42), 1:1 Oyewusi (44). Igrišče Bilje, gledalcev 250, sodnik: Kondić.

Dob – Bravo 1:2 (1:0) – Strelci: 1:0 Petrovič (38), 1:1 Ihbeisheh (53), 1:2 Nukić (57). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Šmajc.

Jadran Dekani – Tabor Sežana 0:2 (0:1) – Strelca: 0:1 Sever (15), 0:2 Ibou Kebe (84). Športni park Dekani, gledalcev 350, sodnik: Sagrković.

Ilirija – Beltinci 0:2 (0:1) – Strelca: 0:1 Raduha (41), 0:2 Kristl (92). Stadion Ilirija, gledalcev 150, sodnik: Bubek.

Radomlje – Brda 1:2 (0:2) – Strelci: 0:1 Žižek (6), 0:2 Marcius (41/11-m), 1:2 Hajrić (66). Športni park Radomlje, gledalcev 300, sodnik: Podgoršek.