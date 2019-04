Duševne muka Britney in Justina

Zdelo se je, da je Britney Spears v svojem življenju končno našla ravnotežje. Toda minuli teden so njeni bližji sporočili, da je odšla na zdravljenje v ustanovo za duševno zdravje. Glasbenica je na instagramu objavila sporočilo, da si bo vzela nekaj časa zase in šla na »velneški oddih«. Bila naj bi v veliki čustveni stiski zaradi očetove bolezni. Že januarja je objavila, da do nadaljnjega ne bo nastopala, v mesecu dni, kolikor naj bi bivala v ustanovi, pa se bo osredotočila nase in na svoje zdravje. Njeni bližnji jo v tem podpirajo. Njej fant Sam Asghari je denimo dejal, da to ni znamenje šibkosti, temveč moči. Podprl jo je tudi bivši soprog Kevin Federlin, s katerim je glasbenica še vedno v sporu zaradi skrbništva nad sinovoma, 13-letnim Seanom in 12-letnim Jaydenom. Medtem ko bo pevka na zdravljenju, bo za otroka skrbel prav bivši soprog.