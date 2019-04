»Z Mohamadom Al Munemom sva se spoznala aprila 2016 na Prešernovem trgu, ko sem za Dnevnik pripravljal članek o skupini dijakov, ki so bili zelo aktivni na področju begunskega vprašanja,« razlaga Andraž Rožman. Ker imata podobne poglede na svet, sta veliko časa preživljala skupaj tudi v migrantski skupnosti v AT Rog. »Ko sem napisal svoj prvi članek o njem, je bila jezikovna pregrada še precej velika. Ker še ni znal dobro angleško ali slovensko, jaz pa ne arabsko, sva se sporazumevala bolj z rokami,« se Rožman z nasmehom spominja njunega spoznavanja, ki ni prineslo »zgolj« prijateljstva, temveč tudi knjigo Trije spomini: Med Hajfo, Alepom in Ljubljano.

Darviš vir navdiha Pripoved o pesniku iz Alepa sega v čas pred njegovim rojstvom, njegovi starši so namreč iz Hajfe v današnjem Izraelu. Leta 1948 je bila družina pregnana v Sirijo, kjer je bil Mohamad rojen v begunskem taborišču. »Njegov literarno izobraženi oče je postal prijatelj palestinskega pesnika Mahmuda Darviša, ki je za pesnjenje navdušil tudi Mohamada,« pove novopečeni avtor. Mohamadovo pot je prek prepletanja časovnih perspektiv nato pripeljal vse do Slovenije, kjer zdaj živi tudi njegova družina. Čeprav je Rožman, ki nastopa kot prvoosebni pripovedovalec, najprej pristopal bolj novinarsko, sta se z Mohamadom v procesu pisanja preobražala tudi v literarna junaka. Nastajalo je vse bolj hibridno delo, obenem biografski in dialoški roman, ki se brati z memoarji, roman o učitelju in učencu, poslušalcu, ki raste v pisatelja.