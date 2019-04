Spreobrnitev

Najprej je seveda vidna zunanja preobrazba. Zdaj 46-letni Shabtay Bendet je pred poldrugim desetletjem svojo globoko vero dokazoval z bradato podobo ortodoksnih Judov in črno obleko ter bil prepričan, da je njegovemu narodu bog ukazal poseliti biblijski Izrael. Dandanes se v jeansu s srebrnim uhanom opredeljuje za ateista in ker njegov svetovni nazor ni več zlepljen z vero, se je začel poglabljati vanj. Rojen v Tel Avivu je bil med graditelji enega prvih nezakonitih izraelskih naselij na Zahodnem bregu, dobrih dvajset kilometrov od Nablusa oddaljenega Rehelima, kjer je izraelska vlada retroaktivno razlastninila Palestince in naselje leta 2012 tudi legalizirala. Prepričan, da izpolnjuje božjo voljo, je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pomagal v tedaj še provizorični tabor judovskih priseljencev tihotapiti gradbeni material in druge potrebščine, nato pa se je v Rehelim preselil s tedanjo ženo in šesterico otrok. Njegovo zanesenjaštvo se je na realnih tleh počasi razgubilo, s pešanjem vere v Boga in njegovo voljo pa tudi vera v pravico do izraelskega prilaščanja palestinske zemlje. Ko je kot novinar začel spremljati dogajanje na Zahodnem bregu, pa je začenjal razumeti tudi položaj Palestincev. Ugotavlja, da se je pred četrt stoletja odpirala drugačna pot. S sporazumi iz Osla je bilo zasnovano življenje dveh nacij v miru, a ju zdaj loči nepremostljiv prepad. »Pred sedmimi desetletji smo se borili za državo Judov. Ne razumem, zakaj je ne dopustimo tudi Palestincem, ki se zanjo borijo še od prej,« se sprašuje Shabtay, zdaj aktivist že leta 1974 ustanovljene razvejene organizacije Peace Now (Mir zdaj), ki se v Izraelu zavzema za dvodržavno ureditev kot edino rešitev za mir in pri tem vidi v ilegalnem poseljevanju palestinskega ozemlja največjo oviro. Kolikšna je, je pred dvema letoma spoznal na dokaj stresen način, ko se je ob protestu izraelskih priseljencev na Zahodnem bregu znašel na nasprotni strani kot njegova dva že odrasla sin in hčerka. Vzgojena v njegovi bivši veri v biblijski Izrael sta prepričana, da so njihove pravice nad palestinskimi, ko so se upirali sodni odločitvi, da se umaknejo z ilegalno prisvojenega ozemlja na Zahodnem bregu.