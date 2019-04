Protestniki v Alžiru s seboj nosijo transparente, s katerimi zahtevajo odhod premiera Noureddineja Bedouija, predsednika zgornjega doma parlamenta Abdelkadera Bensaleha in predsednika alžirskega ustavnega sveta Tayeba Belaiza. Vsi trije veljajo za zaveznike dolgoletnega predsednika Bouteflike.

Ta je v torek odstopil po pritisku vrha alžirske vojske in uličnih protestov, vendar pa protestniki ocenjujejo, da odstop 82-letnega voditelja ni v skladu z njihovimi zahtevami po širših političnih reformah.

Bouteflika je bil na čelu Alžirije dve desetletji in že vrsto let so mu očitali, da se oklepa oblasti. Dolgoletni predsednik, ki se je od možganske kapi leta 2013 le redko pojavljal v javnosti, je najprej napovedal, da se bo potegoval za še peti mandat. Zaradi tega je znašel pod močnim pritiskom množic, ki so od konca februarja protestirale proti njemu, pa tudi proti vladajoči eliti.

Posledično se je marca odpovedal vnovični kandidaturi in privolil v reforme, a preložil za april predvidene volitve in s tem za nedoločen čas podaljšal svoj mandat. Zato so se protesti nadaljevali. V minulih dneh pa je izgubil tudi podporo vladajoče stranke in nato vendarle odstopil. Mandat bi se mu iztekel 28. aprila.