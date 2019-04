Državna televizija je poročala, da je 82-letni Bouteflika ustavni svet danes »uradno obvestil o svojem odstopu in da njegova odločitev stopa v veljavo danes«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do odločitve je prišlo nekaj ur po tistem, ko je načelnik generalštaba vojske Ahmed Gaid Salah po sestanku vrha vojske danes pozval k takojšnji sprožitvi ustavnega postopka za odstavitev predsednika. Na sestanku so obravnavali ponedeljkovo sporočilo predsednikovega urada, da bo predsednik odstopil še pred iztekom mandata 28. aprila.

V izjavi so po sestanku poudarili, da je to sporočilo neveljavno, ker ga ni podal predsednik.

Gaid Salah je ob tem kritiziral »trmo, odlašanje in neodkritost določenih posameznikov, ki želijo samo zaradi svojih ozkih osebnih interesov doseči, da bi se kriza nadaljevala in postala bolj kompleksna«. V izjavi je še izpostavil, da želi vojska zaščititi ljudi »pred peščico tistih, ki so si nezakonito prisvojili bogastvo alžirskega naroda«.

Bouteflika se je znašel pod močnim pritiskom, da odstopi, odkar se je želel potegovati še za peti predsedniški mandat, čeprav ga je od možganske kapi leta 2013 mogoče le redko videti v javnosti.

Od konca februarja so tako potekali množični protesti proti njemu, pa tudi proti vladajoči eliti. Pod pritiskom protestov se je nato marca odpovedal vnovični kandidaturi in privolil v reforme, a preložil za april predvidene volitve in s tem za nedoločen čas podaljšal svoj mandat, zato so se protesti nadaljevali.

Predsednik, ki je na oblasti od leta 1999, je v minulih dneh izgubil tudi podporo vladajoče stranke.