SV po Pahorjevih besedah izvaja vse naloge v skladu z zakonom o obrambi, težave pa ima pri zagotavljanju zmogljivosti za delovanje v operacijah največje intenzivnosti. Ključni težavi, ki vplivata na oceno pripravljenosti, tako za delovanje v miru kot v izrednih razmerah in v vojni, sta po njegovih besedah popolnjenost enot SV s kadri, oborožitvijo in opremo.

Finančna sredstva, kot eden ključnih pogojev za zagotavljanje delovanja in pripravljenosti SV, so se sicer v zadnjih treh letih povečevala, a Generalštab SV v poročilu ocenjuje, da je bil vpliv dodatnih finančnih sredstev na zahtevano pripravljenost vojske minimalen. Vsekakor pa je dvig finančnih sredstev razen investiranja v kadre omogočal bistveno večje vlaganje v usposabljanje enot in zagotavljanje določenega deleža osnovne opreme, je po prejemu poročila, ki sta mu ga predstavila obrambni minister Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Alenka Ermenc, povedal vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Je pa ob tem izpostavil, da je pripravljenost enot za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah na najvišji ravni. Slovenska vojska je s svojimi aktivnostmi pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ključen akter v sistemu nacionalne varnosti, je poudaril.

Pahor predlaga zakon o sistemskem financiranju Pahor predlaga razmislek o sprejemu zakona o sistemskem financiranju nacionalne varnosti, s katerim bi zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev vseh institucij sistema nacionalne varnosti ob dolgoročnem stabilnem zagotavljanju potrebnih finančnih virov. O tem in drugih izzivih krepitve nacionalne varnosti se bo še ta mesec posvetoval s predsednikom vlade Marjanom Šarcem, je še napovedal Pahor. Predsednik države še meni, da je priprava t. i. bele knjige, ki jo načrtujejo na ministrstvu za obrambo, lahko dobra podlaga za vzporedno pripravo zakona. Tudi po Erjavčevi oceni naj bi bela knjiga odgovorila na vprašanja, kaj je treba storiti za dosego ciljev zakona o obrambi. Erjavec je sicer poudaril, da SV izvaja vse naloge, določene z zakonom o obrambi, oz. tudi tiste, ki jih nalaga vlada, nadpovprečno pa izvaja naloge na misijah. Kot Pahor je tudi Erjavec izpostavil, da so naši pripadniki na misijah v miru vedno pohvaljeni kot visoko usposobljeni in profesionalno angažirani. Prav tako SV pohvalno izvaja naloge v primeru naravnih in drugih nesreč ter pri tem izpolnjuje pričakovanja naših državljanov. Minister je izpostavil še izpolnjevanje nalog SV tudi v primeru izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči.