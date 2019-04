Alenka Ermenc je položaj načelnice generalštaba slovenske vojske prevzela novembra lani in s tem postala prva ženska na čelu slovenske vojske in edina ženska na tem položaju v vseh državah zavezništva Nato. Kot poroča RTV Slovenija pa naj bi se že šušljalo o možnosti nove spremembe na vrhu vojske. Po neuradnih podatkih nacionalne televizije je med predstavniki slovenske vojske in obrambnim ministrstvom več nesoglasij. Nekateri naj bi bili, po neuradnem poročanju RTV Slovenije, tudi nezadovoljni z njenim delom.

Ermenčeva se je medtem sicer vrnila z daljšega bolniškega dopusta in bo v petek predsedniku države Borutu Pahorju predala poročilo o stanju slovenske vojske, ko bo tudi odgovarjala na novinarska vprašanja. Zaradi bolniške je marca zamudila dva pomembna dogodka. Minister za obrambo Karl Erjavec je sicer povedal, da o zamenjavi Ermenčeve ne razmišlja.

Da za menjavo ni razlogov, je danes sporočil tudi Pahor. »Ne predstavljam si, da bi v letu dni prišlo še do tretje zamenjave na vrhu vojske. Za to bi morali biti res utemeljeni razlogi, takih ne vidim,« je dejal predsednik države. »Generalka Ermenčeva ima vse potrebne kvalifikacije in izkušnje, zato sem tudi ob njenem imenovanju, potem ko sem dvakrat izrazil pomisleke glede sprememb v vrhu generalštaba, izrekel podporo njenemu imenovanju in hkrati tudi v izjavi posebej podčrtal, da pričakujem, da bo sedaj slovenska politika enotno podprla njeno delo in delo Generalštaba SV, zato da bomo vsi skupaj, kajti samo eden tega ne more doseči, SV usposobili in pripravili za izzive v 21. stoletju.«