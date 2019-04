Tokijsko sodišče je v izjavi sporočilo, da je ugodilo zahtevi tožilstva po podaljšanju pripora 65-letnega nekdanjega avtomobilskega tajkuna za dodatnih 10 dni. To obdobje se lahko kasneje še enkrat podaljša.

Ghosnov glavni odvetnik Junichiro Hironaka je napovedal pritožbo na to odločitev, a sprememba razsodbe ni zelo verjetna.

Preiskovalci preverjajo nove obtožbe, da je Ghosn v letih od 2015 do 2018 prenesel okoli 15 milijonov dolarjev Nissanovih sredstev prodajnemu zastopniku v Omanu. Okoli pet milijonov dolarjev naj bi bilo nato nakazanih Ghosnu, med drugim naj bi si na ta račun kupil luksuzno jahto in financiral nekatere osebne investicije.

Ghosn zavrača vse očitke, prav tako kot se je za nedolžnega izrekel v treh točkah obtožnice, ki je proti njemu formalno že vložena: v dveh točkah gre za prikrivanje višine plače, v eni pa prenašanje izgub iz osebnih investicij na podjetje.

Ameriški odvetnik Stephen Givens, ki od leta 1987 deluje na Japonskem, je za AFP ocenil, da so zadnje obtožbe najresnejše doslej. Če so resnične, gre namreč za krajo sredstev podjetja.

Ghosn trdi, da je nedolžen

»Te obtožbe se močno razlikujejo od prejšnjih, ki se zdijo majhne in tehnične narave. V tem primeru so oškodovani Nissan in njegovi delničarji, Ghosn pa se okoristi,« je dejal.

Ghosn je medtem v pogovoru za francosko televizijo TF1, ki je bil posnet le malo pred njegovo ponovno aretacijo, napovedal, da bo vztrajal. Poudaril je, da je nedolžen, in napovedal, da se bo boril »do bridkega konca«.

Izrazil je bojazen, da mu ne bo zagotovljeno pošteno sojenje, saj se okoli 99 odstotkov sodnih procesov na Japonskem konča z obsodbo. »Dvomim v to, kako bo sprejeta razsodba. Če bo šlo za pošteno razsodbo, sem zelo samozavesten, če ne bo poštena, pa me skrbi, kaj se bo zgodilo,« je dejal.

Kritičen je bil tudi do pogojev pripora, kjer so mu odvzeli uro, spati mora ob prižgani luči in mu preprečujejo stike z bližnjimi. »Kar sem doživljal, ne bi privoščil najhujšemu sovražniku,« je dejal.

Do ponovne aretacije na Japonskem je prišlo nekaj dni zatem, ko je Renault, ki ga je Ghosn prav tako vodil, francoskim preiskovalcem predal dokumentacijo, ki razkriva domnevno sumljive prenose milijonov evrov. Te prenose je odobril Ghosn.