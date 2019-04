»Če Mehika ne bo pomagala, tudi prav, bomo pa ocarinili njihove avtomobile,« je dejal Trump v četrtek v Beli hiši. »Res bom to naredil. Ne igram se,« je še dodal, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehiki je dal leto dni časa, da zaustavi čezmejno tihotapljenje mamil v ZDA, nato pa bo uvedel carine. Če to ne bo delovalo, bo zaprl mejo, je še dejal ameriški predsednik. Čeprav sicer ni povsem jasno, naj bi enoletni rok veljal tudi za zaustavitev toka migrantov, še navaja AFP.

Pred tem so iz Bele hiše nakazali, da bi mejo lahko vsaj na določenih delih povsem zaprli že v nekaj dneh in tako izpolnili predsednikove zahteve, da je treba nujno ukrepati za zaustavitev nezakonitih migrantov in pritoka mamil v državo. Zaradi tega je Trump na južni meji uvedel tudi izredne razmere, čeprav v prvi vrsti zato, da bi lahko iz drugih proračunskih virov preusmeril denar za svoj zid na meji.

V Mehiki so zaskrbljeni

V Mehiki so zaradi Trumpovih izjav zaskrbljeni. Gospodarska ministrica Graciela Marquez Colin ga je pozvala, naj ne meša vprašanj migracij in trgovine. »ZDA včasih mešajo ti dve zadevi. Za nas je zelo pomembno, da se na eni strani nadaljuje proces trgovinskega sporazuma (novega prostotrgovinskega dogovora med ZDA, Mehiko in Kanado), na drugi strani pa se rešujejo vprašanja, povezana z migracijami,« je dejala ministrica.

»Glede novih carin bi bilo to treba preučiti v okviru odnosa s dvema trgovinskima partnerjema, ki sta sredi procesa modernizacije trgovinskega sporazuma,« je še dejala Marquez Colinova in spomnila, da sporazum Nafta še velja, preden naj bi ga zamenjal novi sporazum USMCA. Slednji je bil po več kot letu pogajanj sklenjen novembra lani.

Trump bo sicer danes obiskal Kalifornijo in med drugim tudi mejno območje z Mehiko, kjer so mediji že v pričakovanju nove dramatične izjave. Vendarle so njegove izjave o uvedbi carin za uvoz iz Mehike že dvignile obrvi številnih politikov, tudi republikancev, saj bi to imelo lahko velik vpliv na gospodarstvo v ZDA, še poroča AFP.