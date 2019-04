Embiid je na tekmi dosegel 34 točk, v svojo statistiko pa je vpisal še po 13 skokov in podaj.

V noči na petek sta bili na sporedu še dve tekmi: vodilna ekipa zahodne konference Golden State Warriors je v gosteh ukanila Los Angeles Lakers s 108:90, Sacramento Kings pa so bili boljši od Cleveland Cavaliers s 117:104.

V zahodni konferenci so znane že vse ekipe, ki bodo nastopile v končnici. To so Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, v vzhodni pa Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Boston Celtics in Indiana Pacers. Možnosti za preboj med osem imajo na vzhodu še Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Orlando Magic, Miami Heat in Charlotte Hornets.