Ronaldo, ki si je poškodoval stegensko mišico na tekmi med Portugalsko in Srbijo, bi moral biti z igrišč po prvotnih napovedih odsoten vsaj 14 dni, a očitno okreva precej hitreje, kot je pričakovalo medicinsko osebje Juventusa. »Ronaldo se je pozdravil neverjetno hitro in bo nared za tekmo v Amsterdamu,« so zapisali pri španskem športnem dnevniku Marci.

Juventus se bo z Ajaxom pomeril 10. aprila, še pred tem pa ga konec tedna v italijanskem prvenstvu čaka obračun z Milanom, ki pa ga bo Ronaldo zelo verjetno izpustil.