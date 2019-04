»Morda pa nam lani v Čačku ni uspelo, ker nisem imel pripravljenih zmagovitih majic,« se je pošalil direktor kluba in eden od tvorcev koprske košarkarske zgodbe o uspehu Matej Avanzo v poplavi objemanj in vzklikov navdušenja po tretji finalni tekmi lige Aba 2. Čeprav ni mogoče primerjati z lanskim zaključkom sezone v drugi regionalni ligi, saj je o napredovanju odločala samo ena finalna tekma, se je pred letošnjo prvo odločilno tekmo v seriji na tri zmage spomin vseeno vračal k Čačku in neuspešnemu dvoboju s Krko. Preboj v prvo ligo je odneslo nekaj kritičnih minut, v katerih se je zalomila sicer uspešna sezona. Težko je reči, ali ni bilo nemara celo bolje, da so se Koprčani še eno leto kalili v drugi ligi, vsekakor pa je letošnja sezona v vseh pogledih nadgradnja lanske. Samo dva poraza v vsej sezoni sta pokazala, da je konkurenca korak zadaj in da se letos na zadnji stopnici na poti v elitno regionalno ligo ne bi smelo zalomiti.

Je pa bilo še zlasti v uvodni četrtini čutiti nekaj nervoze, odražala se je predvsem v napadu, kjer je zatajila realizacija, poleg tega so Makedonci dobro zaustavljali koprske centre. Uvodnih deset minut so tako z 21:19 dobili gostitelji in to je bila prva izgubljena četrtina Primorske v finalni seriji. Za nameček tudi kakšna »sporna žoga« za domače, vendar pa Koprčani skopskemu tekmecu vendarle niso dovolili, da bi se oddaljil za več kot pet točk. V drugi četrtini je tekma že dobivala obrise prejšnjih dveh, saj je ekipa Jurice Golemca izpeljala preobrat, nekaj lahkih košev so njegovi varovanci dosegli tudi iz hitrih protinapadov. Vseeno pa odmor s petimi točkami prednosti ni obetal enostavnega nadaljevanja. Ne toliko zaradi pritiska domače navijaške skupine, ki je sicer skupaj z ostalimi gledalci zapolnila le nekaj več kot desetino dvorane, očitno bolj zaradi bremena odločilne tekme. Še posebej je bilo to opazno v zadnji četrtini z veliko zgrešenimi meti, trikrat jih je, ko so bili brez rešitev v napadu, celo prehitela ura. Da je koprska ekipa v krizi, so začutili tudi gledalci, ki so domači ekipi namenili nekaj navijaške energije, a je imela očitno tudi udarna domača peterka podobne težave kot primorska. Tudi oni so namreč v iskanju preobrata, ki bi serijo podaljšal v četrto tekmo, slabo zaključevali in v napetem vzdušju zadnjih dveh, treh minut je bilo jasno, da lahko odloči en sam uspešen napad na eni ali drugi strani. Po izidu 60:61 53 sekund pred koncem pa je najprej uspel prodor Žanu Marku Šišku, nakar je sedem sekund pred koncem protinapad s polaganjem zaključil še kapetan Alen Hodžić in v dvorani so se slišali samo še koprski vzkliki veselja.

»Vedeli smo, da bo zahtevna tekma, da ne bo tako enostavno, kot se je zdelo po prvih dveh. Na koncu smo bili mi bolj mirni in jo pripeljali do uspešnega zaključka,« so bile prve besede koprskega kapetana Alena Hodžića. »Od začetka sezone smo gradili ekipo z namenom, da se prebijemo v prvo jadransko ligo. Res pa je, da je najtežje zmagati takrat, ko moraš, in tudi zaradi tega igralcem priklon do tal,« pa je bil tudi malce čustven trener Jurica Golemac, ki je bil na novinarski konferenci deležen prhe s šampanjcem. Koprčani so v Skopju odigrali 54. tekmo v sezoni, 27. v 2. jadranski ligi, v kateri so bili poraženi samo dvakrat. Osvojili so tretjo letošnjo lovoriko (pred tem so postali zmagovalci superpokala in pokala), naslednji cilj je četrta, s čimer želijo potolči tudi kakšen mednarodni rekord.