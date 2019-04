Preiskovalci v poročilu o nesreči, v kateri je 10. marca umrlo 157 ljudi, po besedah ministrice priporočajo, da »proizvajalec pregleda sistem za nadzor letenja«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vir blizu preiskave je že pred tem za ameriški časnik Wall Street Journal povedal, da sta pilota sledila navodilom za izklop sistema za avtomatično preprečevanje izgube vzgona letala (MCAS), a jima kljub temu ni uspelo znova prevzeti nadzora nad letalom. Kot so še pokazali podatki s črnih skrinjic, sta nato znova vklopila sistem in skušala na drug način prevzeti nadzor.

Sistem MCAS se je aktiviral tik pred strmoglavljenjem

Preiskovalci so sicer prejšnji teden potrdili, da se je sistem MCAS aktiviral tik pred strmoglavljenjem letala.

Tudi preiskava lanske nesreče letala boeing 737 max 8 družbe Lion Air, v kateri je umrlo 189 ljudi, je pokazala, da sta se pilota borila za nadzor letala, ki je več kot 20-krat spustilo nos proti Zemlji, pilota pa sta ga popravljala nazaj in vmes brskala po priročniku letenja za 737 max 8, ker nista vedela, kaj se dogaja.

Poseben program v letalu je dobival napačne informacije od senzorja o tem, kam je usmerjen prednji del letala. Računalnik je dobil informacijo, da letijo pokonci, ter ocenil, da lahko pride do izgube vzgona in strmoglavljenja, zato je nos letala nemudoma obrnil navzdol. Pilota sta ga medtem skušala obrniti navzgor. Ni jima uspelo.

Proizvajalec letal Boeing je po tej nesreči izdal posebna navodila, kako ukrepati ob težavah s sistemom za preprečevanje izgube vzgona letala. Po nesreči etiopskega letala je Boeing prizemljil vsa letala tipa 737 max.

Iz podjetja so danes sporočili, da bodo preučili poročilo in izvedli vse potrebne dodatne varnostne ukrepe, da zagotovijo sposobnost letenja svojih letal.

Pojasnili so, da so med drugim razvili programsko posodobitev sistema MCAS ter dodaten temeljit trening za pilote. Posodobitev bo dodala dodatna varovala in onemogočila, da bi napačni podatki avtomatično vklopili sistem. Piloti pa bodo imeli vedno možnost, da izklopijo MCAS in prevzamejo nadzor nad letalom, poroča britanski BBC.