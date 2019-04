Otrok, rojen leta 2016, lahko pričakuje, da bo živel 72 let, medtem ko je za otroke, rojene leta 2000, veljalo, da lahko pričakujejo 66,5 leta, je razvidno iz letnega statističnega poročila o zdravju po svetu.

V omenjenem obdobju se je znatno znižalo število smrti med otroki, mlajšimi od petih let, zlasti v podsaharski Afriki. Zaznati je občuten napredek v boju proti malariji, ošpicam in drugim nalezljivim boleznim.

Prav tako se je pričakovana življenjska doba zvišala zahvaljujoč napredku v boju proti virusi hiv oz. aidsu, ki je zlasti v 90. letih prejšnjega stoletja pustošil po precejšnjem delu črne celine.

Kljub napredku v revnejših državah pa WHO opozarja na velike razlike v pričakovani življenjski dobi med razvitimi državami in državami v razvoju.

Kot je razvidno iz poročila, ljudje v državah z nižjimi dohodki v povprečju živijo 18 let manj od tistih v državah z višjimi dohodki. V Lesotu tako ljudje v povprečju živijo 52 let, v Srednjeafriški republiki 53, medtem ko v Švici živijo 83 let in na Japonskem celo več kot 84 let.

Medtem ko v bogatejših državah ljudje umirajo stari, pa je skoraj tretjina umrlih v revnejših državah otrok, mlajših od petih let.