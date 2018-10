V skupaj 59 državah bo pričakovana življenjska doba v letu 2040 presegla 80 let. V povprečju pa se bo pričakovana življenjska doba po vsem svetu podaljšala za pet let - s 73,8 leta v letu 2016 na 77,7 leta v letu 2040, kaže študija raziskovalnega inštituta IHME pri univerzi v Washingtonu, objavljena v strokovni reviji The Lancet.

Pričakovana življenjska doba v Španiji bo leta 2040 skoraj 85,8 leta, ta država, ki je trenutno na četrtem mestu, pa bo tako s prvega mesta izrinila Japonsko s pričakovano življenjsko dobo 83,7 leta, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iz nje izhaja tudi, da bosta leta 2040 dve največji ekonomiji sveta dejansko zamenjali mesti, ko gre za pričakovano življenjsko dobo. ZDA bodo s 43. padle na 64. mesto (s pričakovano življenjsko dobo 79,8 leta), kar bo največji padec med razvitimi državi. Medtem se bo Kitajska z 68. povzpela na 39. mesto (s pričakovano življenjsko dobo 81,9 leta).