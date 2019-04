Vrh EU je marca dosegel dogovor o preložitvi brexita, ki vključuje dva scenarija. V primeru potrditve ločitvenega sporazuma do 29. marca preložitev brexita do 22. maja, sicer pa preložitev brexita do 12. aprila. Do takrat naj bi Združeno kraljestvo unijo tudi obvestilo o nadaljnjih korakih.

EU pod določenimi pogoji sicer dopušča tudi daljšo preložitev brexita. Ključna pogoja sta izvedba evropskih volitev v Združenem kraljestvu in dober razlog zanjo. Pričakovati je, da bi unija v tem scenariju zahtevala tudi določena jamstva glede proračunskih pogajanj in odločanja o visokih položajih v institucijah EU. Neuradno se omenja možnost daljše preložitve za devet ali 12 mesecev.

Juncker je sicer danes v govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju tudi ponovil, da je EU pripravljena na dodatno prožnost v politični izjavi o prihodnjih odnosih. Pripravljeni smo vključiti vrsto možnosti, od prostotrgovinskega sporazuma do carinske ureditve ali carinske unije, vse do Evropskega gospodarskega prostora (EEA), je dejal.

EU je pripravljena na neurejeni brexit Ponovil je tudi, da je scenarij neurejenega brexita 12. aprila opolnoči vse verjetnejši in da je EU nanj pripravljena. Komisija je za zagotovitev pripravljenosti objavila 91 sporočil, 32 nezakonodajnih aktov, 19 zakonodajnih predlogov in tri sporočila ter pripravila 72 seminarjev s članicami, je izpostavil. V primeru neurejenega brexita bo Združeno kraljestvo po Junckerjevih besedah prizadeto bolj kot EU. Šef komisije tudi znova opozarja, da bo morala Britanija v vsakem primeru zagotoviti spoštovanje pravic državljanov in finančnih obveznosti, ki jih je sprejela kot članica unije, ter poiskati rešitev za irsko mejo, ki v celoti zavaruje velikonočni sporazum in notranji trg. Od neurejenega brexita bi imeli koristi le nasprotniki globalne ureditve, ki temelji na skupnih pravilih, veselili bi se le populisti in nacionalisti, slavili bi le tisti, ki želijo šibko EU in - nikar se ne slepite - tudi šibko Združeno kraljestvo, je opozoril Juncker in zatrdil, da si bo do zadnje minute prizadeval preprečiti brexit brez dogovora.