V nacionalnem svetu policijskih načelnikov so poudarili, da usklajujejo skupen odgovor na državni ravni ob morebitnih težavah, ki bi utegnile spremljati brexit. Med temi so navedli zamude v pristaniščih, motnje v prometu in pomanjkanje blaga.

Za posredovanje ob morebitnem kaosu so po njihovih navedbah usposobili več kot 10.000 policistov. Kot so dodali, so priprave na posredovanje vsebovale tudi najslabše možne scenarije.

Operativni vodja policijskih akcij Charlie Hall je pojasnil, da policija v prihodnjih tednih pričakuje več protestov, a za zdaj ne vidi razloga, da bi jih spremljalo nasilje. Kljub temu ob tovrstnih dogodkih po njegovi oceni lahko pride do kratkotrajnega porasta zločinov iz sovraštva. Tako se je denimo zgodilo po referendumu o brexitu leta 2016.

Vsem morebitnim žrtvam so ob tem zagotovili, da bodo njihove prijave jemali resno in jim zagotovili vso potrebno podporo.

Na policijo se je sicer že v januarju obrnilo več deset poslancev za zaščito pred grožnjami, povezanimi s političnimi delitvami glede brexita. Poveljnik londonske policije Adrian Usher, ki skrbi za varovanje politikov, je pojasnil, da so poslance že pozvali, naj si zagotovijo primerno, sorazmerno in učinkovito varnostno svetovanje in zaščitne ukrepe.

Vodja konservativcev v poslanski zbornici Andrea Leadsom pa je dejala, da v tem mesecu pričakuje bistveno poostreno varovanje poslopja.

Velika Britanija naj bi EU po trenutni časovnici zapustila 12. aprila, a je premierka Theresa May že napovedala, da bo zaprosila Evropsko unijo za vnovično preložitev brexita.

Bruselj predstavil ukrepe za pripravljenost na brexit brez dogovora na področju prometa, zdravja in hrane Evropska komisija je danes v Bruslju nadaljevala predstavljanje ukrepov za pripravljenost na brexit brez dogovora. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc in podpredsednik komisije Jyrki Katainen sta predstavila ukrepe na področju prometa, javnega zdravja in varnosti hrane. »Letala ne bodo ostala na tleh, bo pa omejen obseg storitve,« je poudarila Bulčeva. Dovoljeni bodo leti od točke do točke, iz Velike Britanije v Evropo in obratno, ne bodo pa več mogli britanski ponudniki letalskih storitev pobirati potnikov v Evropi in nadaljevati poti zunaj Evrope, je še pojasnila. Komisarka je ob tem izpostavila, da so vsi ukrepi v prometnem sektorju področno in časovno omejeni, da zagotavljajo le osnovne storitve in da temeljijo na načelu vzajemnosti. Namen je, da pomagajo vsem deležnikom, da se v prehodnem obdobju prilagodijo novim pogojem, ter da se v tem času izpogaja o novih pogodbah sodelovanja z Združenim kraljestvom. Komisija je na področju prometa po besedah Bulčeve sprejela več ukrepov, ki se nanašajo na letalske povezave in varnost ter na cestne, železniške in pomorske povezave. Eden od ukrepov je prilagoditev koridorja od Severnega morja do Sredozemlja, v katerem so dodane nove pomorske povezave med Irsko, Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Dodane so tudi nove prioritete glede financiranja v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, poznanega po okrajšavi Cef, za prilagoditev prometne infrastrukture na področju varnosti in nadzora na zunanji meji. Prilagodili so tudi uredbo o nadzoru ladij in organizacijah za inšpekcijski pregled, da bi zagotovili pravno varnost in neprekinjeno poslovanje v ladijskem prometu.