Senatni republikanci so v sredo spremenili pravila igre za potrjevanje kandidatov predsednika Trumpa na položaje, pri čemer za večino ne bo več potrebna večina 60 glasov kot doslej. S tem so vzeli demokratski manjšini možnost blokade imenovanj in položaji naj bi se sedaj hitreje polnili.

Blanchardova je bila nominirana junija lani in je že prestala zaslišanje v senatnem odboru za mednarodne odnose in dobila potrditev septembra lani, vendar pa ni prišla na vrsto za potrditev v celotnem senatu do lanskih vmesnih volitev in Trump jo je potem 16. januarja znova nominiral. Njena nominacija je še vedno v senatnem odboru za mednarodne odnose.

NBC ugotavlja, da je 14 kandidatov za Trumpove veleposlanike dalo njegovemu odboru za inavguracijo povprečno 350.000 dolarjev. Strokovnjaki pri tem kritizirajo izbire za občutljive države, kamor so ZDA doslej pošiljale karierne diplomate. Trump je na primer za veleposlanika v Združenih arabskih emiratih imenoval direktorja gradbenega podjetja iz Detroita Johna Rakolto, ki mu je za inavguracijo prispeval 250.000 dolarjev.

Trump v Maroko pošilja direktorja podjetja za prodajo avtomobilov v Michiganu Davida Fischerja, ki mu je prav tako nakazal 250.000 dolarjev. Na Jamajko pa pošilja nekdanjega predsednika podjetja za prodajo elektronike iz Arizone Donalda Tapio, ki mu je dal 100.000 za inavguracijo in 100.000 za prihodnje predsedniške volitve leta 2020.

Nagrajevanje donatorjev nič nenavadnega Nagrajevanje donatorjev z veleposlaniškimi položaji ni nič nenavadnega, vendar pa naj bi od 50. let prejšnjega stoletja takim namenili največ tretjino veleposlaniških položajev, pri Trumpu pa polovico. ZDA imajo 250 veleposlaniških položajev in trenutno je praznih 52. George Bush mlajši je imel ob takem času praznih 15, Barack Obama pa 11 veleposlaniških položajev. NBC poroča, da je nepremičninski magnat iz Alabame John Blanchard Trumpovi inavguraciji namenil 553.500 dolarjev, skupaj s soprogo Lyndo pa sta od leta 2016 republikanskim kandidatom nakazala 2,6 milijona dolarjev. Januarja lani sta Trumpu oziroma političnemu odboru za njegovo ponovno izvolitev dala 250.000 dolarjev, obenem pa mu za kampanjo napisala štiri čeke po 2700 dolarjev, kar je največji dovoljeni znesek za posameznega donatorja kandidatovi kampanji. Lynda Blanchard, ki je ustanovila in vodila dobrodelno ustanovo za otroke in revne 100X Development Foundation je bila zgodnja Trumpova podpornica in ga je hvalila z objavami na Facebooku. »Naj Bog naš oče obarva to državo rdečo s Kristusovo krvjo,« je objavila na dan volitev leta 2016. Rdeča barva je v ZDA barva republikanske stranke.