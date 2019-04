Hokejisti Olimpije so se po visoki zmagi na drugi tekmi polfinala alpske lige proti Lustenauu (4:0) znašli na pragu uvrstitve v veliki finale. Prvi zaključni plošček bodo imeli že v petek zvečer na tivolskem ledu. Realne možnosti za nastop v finalu imajo znova Jeseničani, ki so sinoči po hudem boju dobili triler z Brunicom in v podaljšku vrnili polfinalno serijo na izhodišče. Tretja tekma bo v petek na Južnem Tirolskem, četrta pa v nedeljo v Podmežakli.

Jeseničani so prvo zmago proti Brunicu v letošnji sezoni lovili tudi z najboljšim strelcem kluba v rednem delu tekmovanja Tadejem Čimžarjem, s katerim so dobili novo dimenzijo v napadu. Železarji so prevladovali vso tekmo in po ustvarjalni predstavi občutno nastreljali tekmeca (38:23), a je dolgo kazalo, da bo zmaga odšla v Brunico. Gostje so namreč izkoristili obe prednosti z igralcem več in na podoben način kot Jeseničani na prvi tekmi povedli z 2:0. Čeprav se je zdelo, da bo slovenske prvake pokopala neučinkovitost, se zlepa niso predali in bili v zadnji tretjini nagrajeni za vztrajnost. Najprej so po zadetkih Mihe Brusa in Philippa Paradisa izsilili podaljšek, v katerem je zlati gol že po dobri minuti igre dosegel David Rodman in Jeseničane znova vrnil v igro za uvrstitev v finale. »Občutki so izjemni! Pokazali smo pravi značaj in vložili ogromno energije v pomembno zmago,« je komentiral domači junak David Rodman, ki je z odločilnim golom poskrbel za delirij na tribunah, kjer se je zbralo več kot dva tisoč navijačev.

Olimpija se je po visoki domači zmagi na uvodni tekmi z Lustenauom (4:1) sprehodila do uspeha tudi na gostujočem ledu. Ljubljančani so zadeli že v prvi minuti, odločilno prednost pa so si priigrali ob koncu druge tretjine, ko so povišali vodstvo na 3:0. Z dvema goloma se je izkazal Žiga Pešut. Olimpija je tako kot v ponedeljek na tivolskem ledu znova zasenčila avstrijskega nasprotnika. Razmerje v strelih na gol se je na koncu ustavilo pri 43:27 v prid gostujočega moštva. Če se bo Olimpija že v petek uvrstila v finale, si bo zagotovila šest dni za pripravo na zadnje dejanje mednarodne sezone.

Jesenice – Brunico 3:2 v podaljšku (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) Alpska liga v hokeju na ledu. Polfinale, druga tekma (izid v zmagah 1:1). Dvorana Podmežakla, gledalcev 2300, glavna sodnika: Durchner, Lazzeri, linijska sodnika: Bärnthaler, Rigoni. Strelci: 0:1 (27) Traversa (Corbett, PP1), 0:2 (42) Traversa (Corbett, PP1), 1:2 (47) Brus (Svetina, Glavič), 2:2 (52) Paradis (Bašič, PP1), 3:2 (62) D. Rodman (Paradis). Kazenske minute: Jesenice 4, Brunico 8, streli v okvir gola: Jesenice 38, Brunico 23, igralec tekme: David Rodman (Jesenice).